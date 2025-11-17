IT-Projektledare Masterdata
Vi söker en Projektledare Masterdata till Trafikmyndigheten i Stockholm.
Detta är ett konsultuppdrag.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen innebär att arbeta som projektledare och verksamhetsarkitekt med ansvar för att etablera och vidareutveckla ett masterdataområde. Arbetet omfattar att driva projektet från start till leverans, samordna intressenter, genomföra behovs- och processanalyser samt säkerställa att masterdatalösningen är anpassad efter verksamhetens behov, processer och befintlig systemmiljö. Rollen kräver god förmåga inom kommunikation, förändringsledning, kravställning och arkitekturell förståelse samt ansvar för att lösningen stödjer datakvalitet, styrning och säkerhet.Publiceringsdatum2025-11-17Dina arbetsuppgifter
Leda projektet från initiering till leverans enligt uppsatta mål, tidplan och budget.
Anpassa och kravställa på arkitekturen för masterdataplattformen som levereras centralt.
Genomföra behovs- och processanalyser för att identifiera informationsflöden och anpassa för verksamheten.
Samordna kravställning och dialog med verksamhetens nyckelintressenter.
Säkerställa att plattformen integreras med befintliga system och stödjer datakvalitet, governance och säkerhet.
Bidra till framtagning av dokumentation såsom styrande dokument.
Kommunicera projektets framdrift, resultat och förändringspåverkan till ledning och verksamhet.
Krav (OBS, obligatoriska)
Minst nio (9)års dokumenterad arbetslivserfarenhet som projektledare för IT- och verksamhetsutvecklingsprojekt, varav minst 3 år med ansvar för införandeprojekt. Minst fyra (4) års dokumenterad arbetslivserfarenhet i rollen som Förändringsledare. Minst ett (1) års arbetslivserfarenhet av att leda implementation av BI-system och/eller masterdatahantering. Minst fyra (4) års arbetslivserfarenhet inom offentlig sektor/myndighet. Dokumenterad erfarenhet från två (2) olika organisationer som är regulatorisk styrda. Dokumenterad erfarenhet av minst två (2) olika uppdrag för organisationer med minst 500+ anställda där konsulten haft ansvar för att kravställa och samordna systemintegrationer samt kartlägga informationsflöden mellan system. Arbetat minst fyra (4) år i agilt team med standup, tavlor, samskapande av dokument i verktyg som tex Jira, Confluence. Minst två (2) uppdrag de senaste fem (5) åren i komplexa IT-miljöer i organisation med minst 500 anställda, med många intressenter och systemberoenden.
Flytande svenska i tal och skrift.
Meriterande
Certifiering inom förändringsledning (t.ex. Prosci, ADKAR) Minst ett (1) års arbetslivserfarenhet av att hantera eller kravställa lönesystem kopplad till Onboarding. Erfarenhet från arbete för region eller någon förvaltning hos region där du förvärvat dig erfarenhet av regionens process- och processflöden för beslut. Dina personliga egenskaper
Självgående - högt egen driv och god kommunikativ förmåga. Tar eget ansvar för sitt och gruppens arbete genom hela implementeringscykeln. Driven - tar initiativ för att driva aktiviteter framåt. Kommunikationsförmåga - för att kunna samarbeta med andra tekniska team och för att ge användarstöd och utbildning. Projektledningsförmåga - för att hantera tid och resurser och krav effektivt under implementeringsfasen. Strukturerad - jobbar metodiskt för att nå resultat genom prioriteringar och anteckningar, kravställer på alla intressenter. Kontinuerlig framdrift - Kommer framåt med sitt arbete kontinuerligt med hjälp av teamet. Lösningsorienterad - kommer med konkreta förslag på hur vi skulle kunna jobba framåt. Fastnar ej i problem. Problemlösningsförmåga - Stark förmåga att felsöka och åtgärda tekniska problem. Samskapande - jobbar tillsammans öppet i pågående material, jobbar inte själv med sina dokument, eller sitter själv på kontoret. Dokumentation - Samtliga dokument som tas fram skall kontinuerligt delas och uppdateras på gemensam samarbetsyta. Så överlämningen efter avslutat uppdrag blir enkel. Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
