IT-kontinuitets manager
2025-12-16
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Är du redo att ta ansvar för en av Sveriges viktigaste myndigheters digitala framtid? Bli IT-kontinuitets manager - bygg morgondagens motståndskraftiga Migrationsverk!
Migrationsverket genomgår just nu en spännande transformation.
Vi digitaliserar, automatiserar och bygger framtidens arbetssätt - samtidigt som vi säkerställer att våra kritiska system alltid fungerar när samhället behöver oss som mest. Nu förstärker vi vår IT-beredskap genom att skapa en helt ny enhet, och vi söker dig som vill vara med och bygga den från grunden.
Här får du chansen att bygga något nytt inom en organisation som verkligen gör skillnad för människor och samhälle. Du blir en viktig del av vår digitala transformation och får möjlighet att påverka hur en av Sveriges mest samhällsviktiga myndigheter rustar sig för framtiden.
Läs mer om att arbeta med IT hos oss: https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/jobba-med-it.html
Din roll - där strategi möter verklighet
Som IT-kontinuitets manager blir du nyckelpersonen som säkerställer att Migrationsverkets IT-verksamhet står stark även när det oväntade händer. Du arbetar proaktivt med att utveckla ramverk, processer och metoder som gör oss motståndskraftiga mot störningar och avbrott.
Du rör dig smidigt mellan strategisk planering och praktisk implementering, med fokus på den taktiska nivån där beslut blir handling. Tillsammans med kollegor från olika specialistområden - ITIL-processledare, it-specialister, it-arkitekter och verksamhetsutvecklare - skapar du lösningar som fungerar både på pappret och i verkligheten.
Dina viktigaste arbetsuppgifter
Utveckla och förvalta
- Ramverk, styrdokument och metodstöd för IT-kontinuitetshantering (ITSCM)
- Processer och rutiner som stärker vår återhämtningsförmåga
- IT-verksamhetens förmåga att snabbt återställa miljön efter störningar
Planera och genomföra
- Tester och övningar inom katastrofåterställning
- Omvärldsbevakning inom riskhantering och kontinuitet
- Översättning av standarder och regelverk till praktisk tillämpning
Skapa förtroende
- Dialog med ledning och chefer för strategisk förankring
- Samverkan med olika delar av organisationen
- Coachande förhållningssätt som utvecklar andras förmågor
Du som person
Du drivs av att skapa ordning i komplexitet och trygghet i osäkerhet. Med din initiativförmåga och självständighet tar du ansvar för ditt uppdrag, samtidigt som du är en naturlig teamspelare som bygger broar mellan människor och organisationer.
Du har förmågan att se helheten utan att tappa detaljerna, att växla perspektiv när omvärlden förändras, och att kommunicera tekniska lösningar så att alla förstår. Prestigelöshet, nyfikenhet och viljan att dela med dig av din kunskap är självklara inslag i ditt sätt att arbeta.
Vi söker dig som har
- Flerårig erfarenhet av process- eller projektledning inom IT-verksamheter med höga tillgänglighetskrav
- Certifiering inom en eller flera ISO-standarder (22301, 27000, 31000)
- Flerårig praktisk erfarenhet av risk- och kontinuitetsarbete
- Arbetslivserfarenhet av att driva övningar och tester inom katastrofåterställning
- Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är extra meriterande om du har
- Teknisk bakgrund från drift och teknikutveckling
- Kunskap om ITIL, särskilt IT Service Continuity Management
- Erfarenhet av strategisk och långsiktig målplanering
- Insikt i kontinuitets- och informationssäkerhetskrav för offentlig förvaltning
Anställningen är placerad i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer föregå beslut om anställning varför krav på svenskt medborgarskap ställs på denna tjänst.
Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidare med provanställning
Arbetstider: Kontorstider
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning
Placering: Norrköping/Linköping
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Läs mer om våra förmåner och villkor här:https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/vart-uppdrag-och-arbete.html
Vill du veta mer
Vill du veta mer om den aktuella rollen och enheten finns kontaktuppgifter till ansvarig enhetschef längre ned.Publiceringsdatum2025-12-16Så ansöker du
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast 18 Januari 2026. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
_________________________________________________________________________________________________________
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/fragor-och-svar/Hur-ser-rekryteringsprocessen-ut-for-statliga-jobb/
kan du läsa mer om vad det innebär.
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/lediga-jobb/fragor-och-svar-om-att-soka-jobb-hos-oss.html#svid12_5560a3b619996eafa4b2b0
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner. https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/det-har-gor-migrationsverket/personuppgifter.html
Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Migrationsverket
(org.nr 202100-2163) Arbetsplats
Migrationsverket, Huvudkontor, Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen Kontakt
Adis Bekric 010-4850816 Jobbnummer
9647629