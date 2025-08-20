IT-Konsult
2025-08-20
Uppdragsbeskrivning
Enheten för drift och infrastruktur söker en erfaren Oracle DBA som förstärkning inom drift, underhåll och support. Konsulten kommer att ansvara för förvaltning, utveckling, dokumentation och administration av Oracle-databaser i nära samarbete med den interna driftorganisationen. Behovet omfattar en resursförstärkning på cirka 1-2 dagar per vecka under avtalets löptid.
Rollen innebär ett tekniskt huvudansvar samt rådgivande funktion inom Oracle-databasområdet. Konsulten kommer att arbeta både självständigt och i team, med varierande uppgifter som kan omfatta projektledning, arkitektur, implementation, förvaltning, nyutveckling, administration samt ärendehantering kopplat till Oracle-databaser. Eftersom uppdraget spänner över flera områden krävs en bred IT-kompetens.
Exempel på arbetsuppgifter:
Driva utvecklingsinsatser för att förbättra befintliga lösningar och tjänster.
Säkerställa att rutiner följs och att relevant dokumentation uppdateras.
Installera och konfigurera databaser samt hantera behörigheter.
Kontrollera att versioner, patchnivåer, drifthandböcker och systemdokumentation är aktuella.
Utveckla script för att effektivisera administrativa processer.
Hantera hela livscykeln för databasmiljön.
Konsulten förväntas vara initiativtagande, noggrann och strukturerad, med förmåga att arbeta självständigt. God kommunikation, samarbetsförmåga och pedagogiskt tänk är viktiga egenskaper. Rollen kräver också erfarenhet av att driva egna aktiviteter och projekt i nära samarbete med verksamheten. Flexibilitet, problemlösningsförmåga och anpassning till förändrade prioriteringar är avgörande.
Konsulten ska vara tillgänglig för intervju.
Ska-krav
Kompetensnivå 5 (12+ års erfarenhet).
Minst 8 års dokumenterad erfarenhet som DBA i Oracle-miljö, inklusive:
Oracle Forms
Oracle Apex
PL/SQL
Oracle RMAN
Drift av Visma Unique
Mycket goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt.
Bör-krav
Minst 12 månaders erfarenhet av arbete i Jira.
Tidigare erfarenhet av arbete inom offentlig sektor.
Stationeringsort
Göteborg, med huvudsakligt distansarbete.
Tidsperiod
2025-10-06 - 2027-10-05, med möjlighet till förlängning 1 + 1 år.
Omfattning
40%.
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn.
Sista dag att ansöka är 2025-08-25
E-post: yahyo.said@rasulson.com
Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
GÖTEBORG
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com
9468286