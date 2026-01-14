IT-interimschef
2026-01-14
Är du en trygg och driven ledare som trivs i komplexa IT-miljöer? Har du erfarenhet av att styra tekniska leveranser och coacha medarbetare genom förändring? Nu söker Randstad Digital dig för ett betydelsefullt konsultuppdrag som IT-interimschef hos en myndighet i Göteborg.
Ansvarsområden
Som interimschef ansvarar du för funktionen Samarbetsstöd och infrastruktur. Ditt fokus ligger på att leda och utveckla plattformar för samarbete, såsom mejl, chatt, video och digitala möten. Under våren 2026 tas nya plattformar i drift, vilket innebär att en stor del av ditt arbete handlar om förvaltning, vidareutveckling och att guida dina medarbetare genom denna tekniska förflyttning. Du leder en grupp medarbetare och konsulter där fokus ligger på att skapa en robust och säker IT-drift. Rollen innefattar personalansvar, ekonomihantering och leverantörsstyrning. Du ingår i enhetens ledningsgrupp och rapporterar till chefen för IT-driftstöd.
Praktisk information
Placering: Göteborg (möjlighet till distansarbete till viss del).
Omfattning: Heltid (40 h/vecka).
Period: Start snarast/enligt överenskommelse under Q1 2026, fram till december 2026 med option på förlängning.
Säkerhet: Uppdraget kräver godkänd säkerhetsprövning och bakgrundskontroll.
Att vara konsult via Randstad Digital
Randstad Digital är din karriärpartner inom IT och digital transformation. Som konsult hos oss får du konkurrenskraftig lön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Din konsultchef, som alltid finns nära till hands, ser till att du får varierande och utvecklande uppdrag på olika företag, inom olika branscher. Som din karriärpartner tillämpar vi vår talangcentrerade strategi som sätter din utveckling i fokus, vilket hjälper dig att uppnå din fulla potential och öppnar upp för nya spännande karriärmöjligheter.
Om Randstad
Digital Randstad Digital är specialiserade inom kompetensområdet IT och är en del av Randstad, en global ledare för talanger med visionen att vara världens mest rättvisa och specialiserade talangföretag. Med huvudkontor i Nederländerna verkar Randstad på 39 marknader och har cirka 40 000 medarbetare. Genom detta globala nätverk i kombination med en stark lokal förankring kan vi erbjuda ett stort utbud av varierande och utvecklande uppdrag och tjänster för dig som är specialist inom IT-området.
Låter detta som nästa utmaning för dig? Välkommen med din ansökan! Urval sker löpande. Kvalifikationer
Vi söker dig med:
Flera års chefserfarenhet inom IT i stora och komplexa miljöer under de senaste 10 åren.
Dokumenterad erfarenhet av tekniska leveranser inom IT-infrastruktur.
Erfarenhet från verksamheter med höga krav på säker drift och IT-säkerhet.
Erfarenhet av ekonomihantering, budgetering och uppföljning.
Vana av leverantörsstyrning och att leda/utveckla personal.
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.
För att lyckas i rollen är du en trygg och kommunikativ ledare som är skicklig på att bygga relationer. Du är målorienterad, stresstålig och har förmågan att se helheten i komplexa samband. Vidare har du en förmåga att vara lyhörd och inspirerande i ditt ledarskap. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och välkomnar därför alla sökande. Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
