IT-infrastrukturarkitekt
2025-12-12
IT-avdelningen på Stockholms universitet består av ca 120 medarbetare som har ett övergripande ansvar för Sveriges största universitets IT-miljö.
Det innebär att bl a utveckla/förvalta/driftsätta och övervaka plattformar, system och tjänster som stödjer akademi, utbildning, forskning och förvaltning.
Vi söker nu en engagerad IT-infrastrukturarkitekt som vill ta ett strategiskt helhetsbegrepp om vår tekniska utveckling och skapa hållbara lösningar i en verksamhet med viktigt samhällsuppdrag! Hos oss använder du din tekniska kompetens för att stärka kvalitet, säkerhet och effektivitet i vår verksamhet. Om du trivs i komplexa miljöer, gillar att arbeta strukturerat och vill göra skillnad - då kan detta vara rollen för dig.
Mer information om oss finns på: https://medarbetare.su.se/vart-su/organisation/universitetsforvaltningen/it-avdelningen.Publiceringsdatum2025-12-12Dina arbetsuppgifter
Som IT-infrastrukturarkitekt ansvarar du för att designa, vidareutveckla och kvalitetssäkra arkitekturen för våra identitets- och åtkomstlösningar, våra molnbaserade tjänster och vår övergripande IT-miljö. Du arbetar nära både tekniska specialister och verksamheten för att säkerställa att våra lösningar möter universitetets krav på säkerhet, funktionalitet och framtidshållbarhet.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
- Analysera krav och behovsbilder
- Design och utveckling av lösningar inom identity & access management, inklusive autentiseringsflöden och federationslösningar
- Arkitektur och modernisering av Active Directory samt integrationer mot Azure AD/Microsoft Entra ID
- Utformning och implementeringsstöd av Zero Trust-strategier och säkerhetsarkitektur
- Teknisk rådgivning och stöd till projekt, drift och utveckling
- Dokumentation av arkitektuella beslut och målarkitekturer Kvalifikationer
Vi söker dig som har bred teknisk kompetens och förmåga att växla mellan strategi och praktisk implementation. För att lyckas i rollen tror vi att du har:
- Minst 10 års praktisk erfarenhet inom IT-infrastruktur, IT-arkitektur eller liknande
- Akademisk examen inom relevant område, exempelvis systemvetenskap/datavetenskap, eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt
- Har erfarenhet av att utveckla och implementera IT-infrastrukturarkitektur med fokus på skalbarhet, säkerhet, best practice och prestanda
- Erfarenhet av systemintegration, mikrotjänstarkitektur och API-hantering
- Djup kunskap inom autentisering, identitetsplattformar och protokoll (t.ex. SAML, OAuth, OpenID Connect)
- Erfarenhet av Active Directory, Group Policy, federationstjänster och modernisering mot molnidentiteter
- God förståelse av Azure-arkitektur, molnsäkerhet och plattformsdesign
- Stark insikt i Zero Trust-modeller, segmentering, policy-styrning och säkerhetsprinciper Dina personliga egenskaper
Du har en förmåga att kunna omsätta strategiskt perspektiv till teknisk riktning genom att skapa samsyn och förankring. Du har även en god kommunikativ förmåga att kommunicera komplex teknik på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Vidare har du en organiserad och strukturerad förmåga att hålla ihop dokumentation och riktlinjer. Du har god samarbetsförmåga, lätt för att bygga relationer och kan effektivt samarbeta med olika teams och intressenter i verksamheten.
Om anställningen
Anställningen gäller tills vidare på heltid med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Vi erbjuder dig möjlighet för distansarbete, friskvårdstid, friskvårdsbidrag och träningslokaler på arbetsplatsen. Det är en kreativ arbetsplats där kompetens och samarbete är en viktig grund för arbetsglädje och goda resultat.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av sektionschef, Fredrik Bolinder, mailto:fredrik.bolinder@su.se
Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning

Individuell lönesättning
Så ansöker du

Sista dag att ansöka är 2026-01-16
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SU FV-4274-25". Omfattning
