Åklagarmyndigheten är en modern och framåtsträvande myndighet inom rättsväsendet med digitalisering och it-säkerhet som stora hjärtefrågor. Hos oss har vi allt från standardlösningar till avancerad teknikutveckling och driver såväl interna som nationella och internationella utvecklingsprojekt. It-avdelningens uppdrag är omfattande och ett av de centrala uppdragen är att leverera en robust och säker it-miljö för den operativa verksamheten.
It-avdelningen består av fyra enheter: enheten för it-drift, it-infrastruktur och it-säkerhet, enheten för it-utveckling, enheten för verksamhetsstöd it samt enheten för ledningsstöd it. It-avdelningen har drygt 140 medarbetare, varav ungefär hälften är konsulter. Vi har även en nära samverkan med Ekobrottsmyndigheten.
Vi förstärker nu it-avdelningen och rekryterar en it-handläggare till enheten för ledningsstöd it.
Utgöra en administrativ resurs för it avdelningen och stötta chefer med administrativa it-relaterade frågor.
Ansvara för orderadministration, inklusive offertförfrågningar, inköp, orderregistrering, leveranskontroll och ekonomisk kontering samt fakturakontroll.
Arbeta i nära dialog med ansvariga enligt vår förvaltningskatalog kring: licenshantering
dokumentation av licenser
uppföljning av licensnyttjande
administrering av inventering
hantering och uppföljning av supportavtal
fånga upp och vidareförmedla nya behov och licensförändringar till it ledningen
Vara behjälplig vid andra typer av inköp kopplade till it avdelningens verksamhet.
Följa upp, uppdatera och vidareutveckla administrativa checklistor, rutiner och processer enligt interna och externa krav.
Delta i möten för att föra mötesanteckningar, samt utföra allmänna kontorsuppgifter.
Arbeta nära och ge stöd till övriga funktioner på avdelningen enligt de uppdrag som tilldelas dig.
Dina kvaliteter och kvalifikationer
Vi söker dig som har
gymnasieexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
skicklighet som motsvarar några års väl vitsordat arbete med administrativa uppgifter som Åklagarmyndigheten bedömer som relevant
intresse för it-frågor
goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
Som person vill vi att du
är noggrann och ansvarstagande
har god förmåga att planera, prioritera och strukturera ditt arbete
har förmåga att självständig driva processer framåt
har god förmåga att klara deadlines för att säkerställa att vi har en fungerande och fullgod it-miljö som följer interna och externa regler, krav och behov
är kommunikativ, serviceinriktad och har lätt för att samarbeta.
Det är meriterande om du har
tidigare erfarenhet av inköp och administration av licenser/mjukvara
tidigare erfarenhet av inköp och administration av it-infrastruktur och tillhörande supportavtal
erfarenhet av inköp och administration inom offentlig sektor
erfarenhet av att arbeta med Jira.
Om anställningen
Anställningen är placerad på Åklagarmyndighetens huvudkontor på Östermalm i Stockholm.
För den som vill finns möjligheten att till stor del arbeta på distans vilket bidrar till att skapa god balans mellan arbete och privatliv.
Anställningen är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Tester förekommer i rekryteringsprocessen.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass och därmed sker säkerhetsprövning med registerkontroll.
På grund av arkivbestämmelser sparar vi ansökningar i två år. När du ansöker kommer dina personuppgifter att behandlas enligt offentlighetsprincipen samt dataskyddsförordningen. När du skickar din ansökan till oss, samtycker du till detta.
Åklagarmyndigheten som arbetsgivare
På Åklagarmyndigheten känner vi stolthet när vi går till jobbet. Tillsammans är vi 2 200 engagerade och kompetenta medarbetare som står upp för rättssäkerhet, rättstrygghet och demokratiska värden. Oavsett roll i myndigheten så bidrar alla till vårt viktiga samhällsuppdrag.
Vill du bli en del av Åklagarmyndigheten? Vi strävar efter att vara en välkomnande och inkluderande arbetsplats som speglar samhällets mångfald.
