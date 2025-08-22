IT-forensiker
2025-08-22
Ekobrottsmyndigheten förebygger, upptäcker, avbryter, utreder och lagför ekonomiska brott. Våra 800 medarbetare har olika kompetenser och yrkesroller, såsom åklagare, poliser, ekobrottsutredare, administratörer och andra specialister, som alla arbetar tillsammans mot ekobrott. Det är vår unika styrka.
Vi söker dig som vill arbeta på timme som IT-forensiker vid finansmarknadskammaren på Ekobrottsmyndigheten i Stockholm. Hos oss får du möjlighet att tillsammans med engagerade och kvalificerade kollegor vara med och bidra till att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet samtidigt som du får goda möjligheter till egen utveckling.
Arbetsplats Vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm bedrivs verksamheten vid tre ekobrottskammare, en finansmarknadskammare och en polisoperativ enhet. Finansmarknadskammaren söker nu en IT-forensiker som vill arbeta på timme, en så kallad intermittent anställning.
Arbetsuppgifter Som intermittent IT-forensiker är din huvudsakliga arbetsuppgift att söka, säkra, analysera och dokumentera innehållet i elektroniska databärare såsom t.ex. datorer och mobiltelefoner.
Krav Vi söker dig som är/har
pensionerad IT-forensiker som under flera år arbetat på Ekobrottsmyndigheten
erfarenhet från arbete som IT-forensiker vid myndigheten under det senaste året.Publiceringsdatum2025-08-22Dina personliga egenskaper
När vi anställer lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor. Vi söker dig som är en lagspelare som tar ansvar för helheten och verksamhetens bästa. Du är ansvarstagande, engagerad och prestigelös. Du arbetar strukturerat, noggrant och effektivt samt trivs i en utvecklingsorienterad miljö. Du är även analytisk och pedagogisk. Arbetsuppgifterna ställer krav på god samarbetsförmåga och en positiv inställning till att samarbeta med olika yrkesgrupper såväl internt som externt.
För att lyckas i din roll på Ekobrottsmyndigheten så vill och kan du arbeta i enlighet med myndighetens medarbetarpolicy, EBM-modellen.
Kontaktpersoner Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta kammarchef Gunilla Sandblom, tfn. 010-562 99 39.
Fackliga företrädare för Saco-S är Henrik Lundin, tfn 010-562 92 23, för ST Karin Hallström Norberg, 010-562 91 71 och för Polisförbundet Sofia Ask, tfn 010-563 87 10.
Information om anställningen Anställningsform: Särskild visstidsanställning, intermittent anställning under sex månader
Tjänstebenämning: IT-forensiker
Arbetsort: Stockholm
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning tillämpas, fast timlön
Som timanställd hos oss får du en så kallad intermittent anställning. Det innebär att du kan bli erbjuden anställning under enstaka kortvariga anställningstillfällen under en ramperiod och får ekonomisk ersättning per timme. Antalet timmar du arbetar kan variera över tid. Att stå till förfogande på detta sätt innebär att ett nytt anställningsförhållande inträder vid varje tillfälle du erbjuds och tackar ja till arbete.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Då tjänsten är placerad i säkerhetsklass kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomföras innan beslut om anställning fattas.
Ansök Välkommen med din ansökan senast den 12 september 2025. I ditt CV och personliga brev vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter.
Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen Ekobrottsmyndigheten, 104 22 Stockholm.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
