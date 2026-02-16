IT-forensiker
Ekobrottsmyndigheten förebygger, upptäcker, avbryter, utreder och lagför ekonomiska brott. Våra 800 medarbetare har olika kompetenser och yrkesroller, såsom åklagare, poliser, ekobrottsutredare, administratörer och andra specialister, som alla arbetar tillsammans mot ekobrott. Det är vår unika styrka.
Vill du bli en av oss och delta i bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten? Vi söker nu en eller flera IT-forensiker till Ekobrottsmyndigheten i Stockholm. Hos oss får du möjlighet att tillsammans med engagerade och kvalificerade kollegor vara med och bidra till att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet samtidigt som du får goda möjligheter till egen utveckling.
Arbetsplats Vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm bedrivs verksamheten vid tre ekobrottskamrar, en finansmarknadskammare och en polisoperativ enhet. Den IT-forensiska verksamheten i Stockholm består i dag av fem IT-forensiker. Vi söker nu två eller flera IT-forensiker som vill vara med och fortsätta utvecklingen av den IT-forensiska verksamheten. Ekobrottsmyndighetens verksamhet bedrivs huvudsakligen i åklagarledda arbetsgrupper där åklagare, administratörer, poliser och andra utredare med särskild kompetens inom exempelvis revision och analys ingår. Vi erbjuder dig en arbetsplats där du arbetar tillsammans med kvalificerade kollegor och har möjlighet till egen utveckling samtidigt som du får bidra till samhällsnyttan vid bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten.
Dina arbetsuppgifter Som IT-forensiker hjälper du utredare med forensisk bevis- och informationssäkring av de digitala medier som utgör en viktig del i utredningar av den ekonomiska brottsligheten. Den huvudsakliga uppgiften är att söka, säkra, analysera och dokumentera innehållet i elektroniska databärare, till exempel datorer och mobiltelefoner. Du kan komma att biträda vid husrannsakningar där IT är en viktig del av bevissäkringen. Som IT-forensiker kommer du också att genomföra genomsökning på distans (GPD) för att säkra information i våra förundersökningar Du kan bli kallad att vittna inför domstol i samband med rättegång samt bistå åklagare i rätten med expertkunskaper inom området. Du deltar både i intern verksamhetsutveckling och vid utbildning och kompetensutveckling, både för dig själv och andra.
Dina kvalifikationer Vi söker dig som har:
eftergymnasial utbildning inom företrädelsevis IT-forensik/informationssäkerhet eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt som arbetsgivaren bedömer relevant
minst ett par års arbetslivserfarenhet av liknande arbetsuppgifter
goda IT-kunskaper gällande vanligt förekommande hårdvara, operativsystem och nätverk
goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
goda kunskaper i engelska.
Det är meriterande med:
erfarenhet av att arbeta i förundersökningar
erfarenhet av arbete med IT-forensiska verktyg och/eller liknande arbetsuppgifter
erfarenhet av att genomföra genomsökning på distans
erfarenhet av programmeringsspråk
relevant IT-forensisk certifiering
kunskap i juridik, ekonomi eller skatterätt
erfarenhet av arbete med ekonomisk brottslighet
erfarenhet av arbete med analys, exempelvis som analytiker
erfarenhet och intresse av metodutveckling och förändringsarbete
ytterligare språkkunskaper utöver svenska och engelska. Publiceringsdatum2026-02-16Dina personliga egenskaper
När vi anställer lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor. Som person är du ansvarstagande och engagerad och du arbetar strukturerat, noggrant och effektivt. Du trivs i en utvecklings- och förändringsbenägen miljö. Du har en god samarbetsförmåga och en positiv inställning till att samarbeta med olika yrkesgrupper såväl internt som externt.
För att lyckas i din roll på Ekobrottsmyndigheten så vill och kan du arbeta i enlighet med myndighetens medarbetarpolicy, EBM-modellen.
Kontaktpersoner Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta tf kammarchef Jonas Myrdal, tfn 010-562 92 77.
Fackliga företrädare för Saco-S är Henrik Lundin, tfn 010-562 91 72, för ST Karin Hallström Norberg, 010-562 91 71 och för Polisförbundet Sofia Ask, tfn 010-563 87 10.
Information om anställningen Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning
Tjänstebenämning: IT-forensiker
Arbetsort: Stockholm
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning tillämpas
På Ekobrottsmyndigheten jobbar vi med att utveckla våra medarbetares kompetens och erbjuder därför ett varierat utbildningsprogram. Det finns goda förutsättningar för kompetensutveckling, friskvård samt en bra balans mellan arbete och privatliv.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Då tjänsten är placerad i säkerhetsklass är svenskt medborgarskap ett krav och en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas.
Ansök Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 9 mars 2026. I ditt CV och personliga brev vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Det är viktigt att det framgår vilka relevanta tekniska verktyg du har erfarenhet av.
Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen Ekobrottsmyndigheten, Box 6001, 102 31 Stockholm.
Är du redan registrerad som användare i Easycruit kan du logga in här för att söka tjänsten.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ekobrottsmyndigheten
(org.nr 202100-4979), http://www.ekobrottsmyndigheten.se Jobbnummer
9743711