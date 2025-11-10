It-expert inom nätverk
2025-11-10
Åt vår kund söker vi en It-expert inom nätverk
Uppdragsbeskrivning
Du kommer främst att arbeta med nätverksinfrastruktur och it-säkerhet inom lokalprojekt. I övrigt kommer du att arbeta med utveckling och underhåll inom nätverksområdet. Du ska arbeta självständigt och implementera lösningar som presenteras för övriga teamet. Kommer även i ditt uppdrag även säkerställa dokumentation av arbetet och sprida sin kompetens till resten av teamet.
Obligatoriska krav
2 års arbetslivserfarenhet av nätverkskommunikation
1 års arbetslivserfarenhet som teknisk projektledare
En Cisco-certifiering inom CCNA Routing and Switching.
Meriterande
Yrkesexamen inom it-säkerhet.
1 års arbetslivserfarenhet av arbete i större organisationer (minst 1000 anställda).
Publiceringsdatum2025-11-10
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi.
