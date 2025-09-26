It-chef Karlskrona kommun
2025-09-26
Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Med våra olika kompetenser och bakgrunder arbetar vi varje dag för att förverkliga vår vision och nu söker vi dig som delar vårt engagemang för samhällsnytta och utveckling. Vill du vara med och bygga upp en verksamhet från en nyckelposition i en organisation i förändring? Då är rollen som avdelningschef hos oss rätt för dig!
Som avdelningschef på IT-enheten får du möjlighet att påverka och forma framtidens digitala Karlskrona. Du leder ett strategiskt viktigt arbete där innovation, arbetsglädje och samarbete står i centrum. Tillsammans med kompetenta kollegor får du vara med och skapa en verksamhet som gör skillnad varje dag.
I rollen som avdelningschef ansvarar du för att leda, planera och följa upp verksamheten på IT-enheten. Du driver ett långsiktigt IT- och digitaliseringsarbete med tydlig riktning för tekniska vägval, såsom IT-tjänster och arkitektur. Du är en nyckelperson i vår digitala resa och har en viktig roll i att säkerställa ett ändamålsenligt IT-stöd.
Du har verksamhets-, budget- och personalansvar och arbetar både strategiskt och operativt. I nära samarbete med medarbetarna utvecklar du verksamheten och främjar en god arbetsmiljö präglad av delaktighet och engagemang. Du samordnar din del av verksamheten i samspel med andra enheter och avdelningar.
Du ingår i både avdelningens och förvaltningens ledningsgrupper, där du bidrar till strategisk utveckling, långsiktig planering och samordning över organisatoriska gränser. Din förmåga att se helheten och bygga starka samarbeten är avgörande för att lyckas i rollen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Akademisk examen inom relevant område, eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
* Bred kunskap inom IT och erfarenhet av strategiskt och praktiskt digitaliseringsarbete.
* Dokumenterad erfarenhet av förändringsledning samt arbete med verksamhetsutveckling och strategiska processer. Du har en förmåga att omsätta strategier till konkreta resultat och att driva förändring i en dynamisk organisation.
* Förmåga att omsätta verksamhetens behov i ett effektivt IT-stöd.
* Övergripande kunskap om IT-arkitektur och IT-säkerhet, särskilt på organisationsövergripande nivå.
* God förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
* Meriterande: erfarenhet från offentlig sektor och kunskap om cybersäkerhetslagen.
Som person är du en trygg ledare med helhetsperspektiv. Du är lösningsorienterad, uthållig och har lätt för att samarbeta och kommunicera. Du ser möjligheter i förändring och bidrar till att skapa effektiva lösningar utifrån verksamhetens behov.
Vi söker en problemlösare som kan analysera situationer, identifiera lösningar och utveckla effektiva, genomförbara strategier för att övervinna utmaningar.
Vi söker söker dig är bra på att skapa och stärka samarbeten internt och externt, samt bygga nya relationer och vårda befintliga.
Vi söker dig som trivs med att arbeta i team och strävar efter gemensamma mål. Det är naturligt för dig att kompromissa samt att dela med dig av information och kunskap.
Vi söker dig som är kommunikativ och tydlig. Du har förmåga att lyssna aktivt för att förstå andras perspektiv och ge och ta konstruktiv feedback.
ÖVRIGT
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Ersättning
