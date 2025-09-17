It-arkitekt till E-hälsomyndigheten
2025-09-17
Är du en erfaren it-arkitekt som vill påverka utformningen av Sveriges digitala infrastruktur? Drivs du av att göra verklig nytta och bidra till ett mer hållbart samhälle? Då kan det här vara en roll för dig.Publiceringsdatum2025-09-17Om tjänsten
Som it-arkitekt hos oss säkerställer du att tekniska lösningar integreras i både myndighetens och nationella arkitekturer. Du ansvarar för att strategier, standarder, principer och riktlinjer följs, och bidrar till långsiktigt hållbara lösningar. Vi arbetar enligt en agil styrmodell baserad på SAFe, där dina uppdrag utgår från både vår nätverksorganisation och linjefunktionen för arkitektur.
Du är med och formar en nationell digital infrastruktur inom e-hälsosektorn, med målet att förbättra vardagen för patienter, vårdpersonal, apotek och socialtjänst. Vi utvecklar och lanserar kontinuerligt nya tjänster och komponenter, vilket ger möjlighet till stimulerande arkitekturuppdrag och professionell utveckling. Du får även tillgång till vidareutbildning och möjlighet att delta i både nationella och internationella nätverk.
Om dig
Vi söker dig som har en god samarbetsförmåga och trivs när du får arbeta tillsammans med andra. Det är en självklarhet för dig att ta ansvar för ditt eget arbete och du anpassar dig enkelt efter situationen du befinner dig i. Vi ser också att du har en god analysförmåga och är duktig på att se långsiktiga och hållbara lösningar i komplexa sammanhang.
Vi söker dig som har:
• en akademisk utbildning som civilingenjör eller systemvetare alternativt likvärdig arbetslivserfarenhet
• flerårig aktuell erfarenhet av arbete med it-arkitektur
• en god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är meriterande för tjänsten om du har:
• erfarenhet av arbete inom vård-, hälso- eller omsorgssektorn
• kunskaper i modelleringsnotationer som Archimate och Unified Modeling Language (UML)
• erfarenhet av agila arbetssätt och styrmodeller
• erfarenhet av mjukvaruutveckling.
Vad erbjuder vi?
Vi är en myndighet i tillväxt. E-hälsomyndigheten erbjuder dig att vara med och skapa samhällsnytta. Vi arbetar med stora transaktionskritiska system som påverkar samhället, till exempel e-recept och Läkemedelskollen.
Hos oss kommer du att omges av trevliga och kompetenta arbetskamrater, på en myndighet med ett flertal viktiga samhällsuppdrag.
På E-hälsomyndigheten har alla medarbetare förtroendearbetstid och möjlighet att arbeta delvis på distans. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: Jobba hos oss
Är du intresserad?
Frågor angående tjänsten besvaras av enhetschef Emmeli Gross, 010-458 6304.
Frågor angående rekryteringsprocessen besvaras av hr-specialist Dorothea Lockman, 010-175 37 41.
Välkommen att skicka in din ansökan via vårt rekryteringsverktyg senast den 8 oktober. Ladda gärna upp examensbevis, betyg och intyg som är relevanta för tjänsten i samband med din ansökan.
Anställningen är tillsvidare med sex månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort för anställningen är Kalmar eller Stockholm. Arbetet kan innebära tjänsteresor, främst mellan Kalmar och Stockholm.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. Därför kan vi komma att behöva genomföra en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För en del arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Om du har beslut om skyddade personuppgifter, kontakta den hr-specialist som finns namngiven i annonsen.
Om E-hälsomyndigheten
E-hälsomyndigheten driver utvecklingen av den nationella digitala infrastrukturen inom hälsa, vård och omsorg. Vi skapar förutsättningar för digitala tjänster och lösningar för privatpersoner och professioner inom hälso- och sjukvård, apotek och socialtjänst. Vi arbetar för att hälsodata ska bli tillgängliga i hela vårdkedjan, oavsett var individer får vård.
Hos oss arbetar cirka 400 medarbetare fördelat på två orter, Kalmar och Stockholm. Läs mer om oss på www.ehalsomyndigheten.se
Rekryteringen sköts av E-hälsomyndighetens hr-enhet och vi undanber oss säljsamtal från rekryteringsföretag och annonssäljare.
