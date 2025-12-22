IT-arkitekt sökes till Partille Kommun
2025-12-22
IT-enheten är en del av avdelningen för digitalisering, IT och kommunikation och ansvarar för ledning, styrning och proaktiv förvaltning av Partille kommuns gemensamma IT-infrastruktur och digitala tjänster.
Som IT-arkitekt i Partille kommun har du en nyckelroll i att forma, förvalta och vidareutveckla en säker, modern och hållbar IT-miljö. Du arbetar nära kollegorna i en liten enhet på fem medarbetare samt chef och fungerar som en strategisk och teknisk resurs i samverkan med verksamheter och kommunens olika leverantörer.
Uppdraget omfattar hela livscykeln för kommunens IT-lösningar - från behovsanalys och design till upphandling, implementering, drift och vidareutveckling - och innebär arbete på både operativ och strategisk nivå. Du har en solid teknisk grund inom IT och förmågan att se helheten där teknik, information och verksamhet möts. Med ett helikopterperspektiv tänker du skalbart kring system, integrationer och informationsflöden för lösningar som kan växa och återanvändas.
Som person gillar du att samarbeta och dela kunskap. Du trivs med att arbeta brett och följa en lösning från idé till färdig och förvaltad tjänst. Arbetet omfattar kartläggning och optimering av IT-infrastruktur, tjänster, integrationer och rutiner samt deltagande i säkerhetsrelaterade aktiviteter och samordning inom kommunen och med externa partners.
Du är en viktig del i arbetet med att säkerställa att lösningar följer lagkrav, riktlinjer och säkerhetskrav. Eftersom enheten är liten bidrar du brett där behov finns. Genom ditt arbete stärker du kommunens digitala grund och bidrar till bästa möjliga service till våra invånare på ett robust, tillgängligt och säkert sätt. Vi planerar en onboarding tillsammans för att ge dig en bra start.
Exempel på arbetsuppgifter:
- Kartlägga, dokumentera och optimera kommunens IT-infrastruktur, tjänster, integrationer samt behövda rutiner och processer för att IT-leveranser med flera leverantörer, förvaltningar och förvaltare ska flyta på optimalt.
- Medverka och stötta med teknisk och arkitekturell kompetens vid upphandlingar, inköp och digitaliseringsinitiativ.
- Samverka med kommunens förvaltningar och bolag med helikopterperspektiv och helhetssyn.
- Medverka eller leda forum och projekt kopplade till drift, förvaltning och digital utveckling.
- Säkerställa att IT-lösningar implementeras och förvaltas i enlighet med avtal, lagkrav, riktlinjer och säkerhetskrav samt delta i säkerhetsrelaterade aktiviteter.
- Bidra brett inom IT-enhetens uppdrag i ett samarbetsklimat för en stabil och effektiv IT-leverans, även utanför det egna specialistområdet.
Välkommen till oss!
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom IT eller en erfarenhet som bedöms som likvärdig. För att passa i denna roll behöver du även ha:
- Erfarenhet av arbete som IT-arkitekt eller liknande roll med ansvar för infrastruktur och förvaltning av komplexa IT-miljöer.
- God förmåga att kartlägga, analysera och förstå komplexa IT-miljöer samt identifiera samband, förbättringar och optimeringsmöjligheter.
- God kunskap inom IT-infrastruktur och tekniska plattformar samt förståelse för hur identitet, behörigheter och teknik samverkar i en säker IT-miljö.
- God förståelse för IT-relaterade ramverk och best practices samt förmåga att omsätta verksamhetsbehov till funktionella, säkra och hållbara lösningar.
- Erfarenhet av IT-styrning, systemförvaltning och uppföljning av leveranser i samarbete med externa IT-partners.
- Kunskap och praktisk erfarenhet av informations- och cybersäkerhet, regelverk samt kravställning, upphandling, avtalshantering och leverantörsstyrning.
Har du erfarenhet av nedanstående ser vi det som meriterande:
- Certifieringar eller utbildning inom etablerade ramverk som ITIL, TOGAF eller liknande.
- Erfarenhet av arbete inom kommunal förvaltning eller offentlig sektor samt förståelse för relevanta regelverk som offentlighetsprincipen, NIS2 och GDPR.
- Erfarenhet av säkerhetsarkitektur, identitetshantering (IAM), Zero Trust eller liknande säkerhetsmodeller samt arbete inom etablerad förvaltningsmodell.
- Praktisk erfarenhet av upphandling enligt LOU, inklusive tekniska kravställningar och leverantörssamverkan.
- Dokumenterad erfarenhet av projektledning, förändringsledning, processutveckling samt arbete i gränslandet mellan teknik och verksamhet.
- Dokumenterad erfarenhet och/eller certifieringar inom exempelvis Microsoft Azure, M365 eller Google.
Som person är du analytisk, strukturerad och lösningsorienterad. Du har lätt för att samarbeta och kommunicera och delar gärna med dig av din kunskap. Du är prestigelös, nyfiken och lyhörd för var din kompetens gör störst nytta och gillar att samarbeta dig fram till en stabil, säker och tillgänglig IT-leverans.
Varmt välkommen med din ansökan!
Bra att veta
Lönen för denna tjänst ligger inom spannet 40 000 - 60 000 kr och fastställs utifrån erfarenhet och kompetens.
Tjänsten kan komma att bli säkerhetsklassad vilket innebär att du då kommer behöva genomgå en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen.
Jobba i Partille kommun
Partille kommun är en plats där allas lika värde står i centrum och där mångfald ses som en styrka. Med professionalitet i varje möte skapar vi drygt 3000 anställda trygghet, kvalitet och omtanke för både invånare och varandra. Här finns en stark framåtanda som driver utveckling och innovation, vilken främjas av närhet och korta beslutsvägar.
Ett gött arbete för ett gott samhälle!
Läs mer om hur det är att jobba i Partille kommun: https://www.partille.se/arbetsmarknad--jobb/ Övrig information
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryterinssystem Varbi. Har du skyddad identitet, ring istället Partille kommuns växel, 031-792 10 00, och be att få prata med Rekryteringscenter som hjälper dig vidare med din ansökan.
Partille kommun tar inte emot några personliga brev. Du kommer istället att få besvara ett antal enkätfrågor som blir en del i bedömningen vid urval.
Innan en eventuell anställning behöver du uppvisa giltigt pass eller nationellt ID för kontroll av id- och medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
