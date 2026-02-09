IT-arkitekt med inriktning Network Operations
2026-02-09
Företagsbeskrivning
Vattenfall är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Våra huvudmarknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Inom Vattenfallkoncernen finns cirka 21 000 anställda. Vi har elektrifierat industrier, levererat energi till bostäder och förvandlat tillvaron genom innovation i över hundra års tid.
Om rollen
Vill du vara med och accelerera vår digitalisering inom samhällskritisk verksamhet och bidra till ett fossilfritt liv inom en generation? Hos oss får du vara med och påverka morgondagens klimatsmarta samhälle och skapa framtidens elnät.
Vi på Vattenfall Eldistribution växer och just nu söker vi flera kompetenta medarbetare till vårt arkitekturteam.
Du kommer att tillhöra en arkitekturfunktion med bred kompetens inom Enterprise-, Verksamhets-, IT-, och Informationsarkitektur. Avdelningen för arkitektur består av cirka 15 medarbetare och konsulter med uppgiften att leda framtagandet och utvecklingen av en arkitektur som proaktivt möter framtidens krav på smarta elnät, nya energikällor och snabbt föränderliga omvärld.
Som IT-arkitekt hos oss kommer du att ha en central roll i att forma och driva vår långsiktiga IT-strategi inom drift- och underhållsområdet. Du kommer att arbeta med allt från strategier för informationsteknologi, integration, datahantering till interoperabilitet, och SCADA, OT-system och IP-baserade kommunikationslösningar.
I din roll som IT-arkitekt kommer dina arbetsuppgifter och ansvar att inkludera;
Arkitekturdesign, analys och beslutsunderlag - Designa och utforma IT-arkitektur för våra driftstöds-, och övervakningssystem, inklusive SCADA-system, kommunikationsinfrastruktur och automationsutrustning samt genomföra analyser, utredningar och ta fram beslutsunderlag.
Standardisering - Säkerställa att lösningar följer arkitekturprinciper, branschstandarder till exempel IEC 61850 och cybersäkerhetskrav.
Integration - Planera och leda integration av nya system med befintliga driftmiljöer, inklusive OT/IT-konvergens.
Livscykelhantering & Omvärldsbevakning - Omvärldsbevaka samt utvärdera och rekommendera teknologier för långsiktig hållbarhet och kostnadseffektivitet.
Samarbete - Arbeta nära driftorganisationen, OT, projektledare, leverantörer och säkerhetsteam och vår koncernövergripande IT för att säkerställa robusta lösningar.
Dokumentation & Kommunikation - Dokumentera, kommunicera och visualisera målarkitekturer, IT och teknikförflyttningar.
Säkerställa helheten - Tillsammans med övriga arkitekter och verksamheten säkerställa att arkitekturen är uppdaterad och sammanhängande.
Verksamhetsutveckling arkitektur - Delta i vidareutvecklingen av gemensamma arkitekturmetoder och verktyg.
Kravspecifikation
Vi ser att du är analytisk, strukturerad, proaktiv och lösningsorienterad. Du är bekväm i att självständigt leda och driva arkitekturarbete och har förmåga att balansera kort- och långsiktigt fokus. Du kommunicerar och visualiserar komplexa lösningar på ett enkelt och lättillgängligt sätt, du är skicklig på att förankra och navigera i stora organisationer och visar ödmjukhet och respekt i samarbetet med andra. Du är också nyfiken och bra på att hålla dig à jour med vad som händer i ditt yrkesområde och i branschen. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi ser att du har:
Relevant utbildning från universitet eller högskola inom IT, datavetenskap eller motsvarande
Erfarenhet av arkitekturarbete i roller som exempelvis Domänarkitekt, IT-arkitekt, Lösningsarkitekt och/eller Systemarkitekt
Kunskap inom nätverksarkitektur, SCADA, OT-system, IP-baserade kommunikationslösningar och molnplattformar.
God förståelse för säkerhetsprinciper inom kritisk infrastruktur samt kännedom om svenska och europeiska regulatoriska krav till exempel NIS-direktivet, IEC 61850 och cybersäkerhetskrav
Erfarenhet av att ta fram beslutsunderlag, utveckla och kommunicera målarkitekturer samt roadmaps
Erfarenhet av arkitekturarbete med komplexa IT-miljöer gärna inom anläggningstung, samhällskritisk och/eller säkerhetsklassad verksamhet
Erfarenhet och förmåga att tillämpa metoder och ramverk (SAFe, TOGAF etc) och arkitekturverktyg
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
Ytterligare information
Förutom att du får vara med och forma framtidens smarta energisamhälle erbjuder vi dig ett utvecklande och omväxlande arbete med många kontaktytor. För oss på Vattenfall är det viktigt att arbete och privatliv har en god balans, därför erbjuder vi flexibilitet i arbetet samt möjlighet till att arbeta hemifrån vid behov. Vi har även en hel del andra personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra förmåner här.
Placeringsort
Stockholm, Solna, Luleå, Trollhättan
För mer information om själva tjänsten kontakta rekryterande chef Jenny Brodin, jenny1.brodin@vattenfall.com
. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Julia Norberg, julia.norberg@vattenfall.com
Christian Ericsson - Ledarna, Anne-Marie Sjöbohm - Akademikerna, Asim Nokic - Unionen, Ulf Tengman - SEKO.
Välkommen med din ansökan senast 2025-03-08. Urval och intervjuer sker löpande. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Då säkerheten för Vattenfall och dess anställda är avgörande kommer vi innan varje anställning genomföra en "pre-employment screening". Dessa kontroller baseras på din roll som du kommer att fylla inom Vattenfall.
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Så ansöker du
