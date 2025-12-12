It-arkitekt inom webbsäkerhet i Sundsvall
2025-12-12
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför tänker vi nytt och använder den senaste tekniken för att förenkla och förbättra, utveckla och leverera it-tjänsterna för den svenska socialförsäkringen. Välkommen till en av Sveriges största IT-avdelningar.
Inom produktområdet Plattform och Integration ansvarar vi för hela livscykelhanteringen av våra produkter inom Applikationsinfrastruktur och IAM. Detta inkluderar utveckling, implementering, drift och förvaltning för att säkerställa stabila och effektiva plattform och säkerhetstjänster.
Du kommer ingå i ett team som är erkända för att vara i framkant inom sitt område, där problemlösning är en central del av den vardagliga verksamheten, vi strävar efter att automatisera där det är möjligt samt att utveckla verktyg och produkter, inte bara för oss utan också för verksamheten i stort.
Arkitekturstyrning, utveckling och omvärldsbevakning
Som infrastrukturarkitekt på Försäkringskassan kommer du att vara en central del i att ta fram och vidareutveckla it-lösningar och processer. Du kommer att arbeta nära it-utveckling och it-produktion för att uppnå kvalitéegenskaper i alla faser av utveckling och drift. Detta innebär bland annat att du bidrar med tekniskt stöd till utvecklingsteam och ger råd som guidar utförare till säkra lösningar.
Du kommer även att arbeta med it-arkitekturstyrning inom Försäkringskassan där ditt bidrag skapar och implementerar framtiden för it-miljön. Du kommer att kombinera verksamhetsbehov, myndighetens målbild och andra krav i praktiska lösningar och säkerställa att de implementeras genom samarbete med andra team inom it. Din förmåga att samarbeta med andra och att kommunicera på ett pedagogiskt sätt med kollegor som har skiftande kunskapsbakgrund är avgörande för att nå framgång och åstadkomma förändringar.
Hos oss förväntas du hålla dig uppdaterad inom ditt område särskilt när det gäller teknik och omvärldsbevakning. Vi ser kontinuerlig kompetensutveckling som en självklar del av rollen och ger dig goda förutsättningar till kompetensutveckling.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har erfarenhet av IT-arkitektur med fokus på webb och säkerhet
• har gedigen erfarenhet av arbete i komplexa it-miljöer
• har ett genuint intresse för webbsäkerhet där du håller dig uppdaterad inom teknik och nyheter från omvärlden
• har god förståelse för nätverkssäkerhet och identitets- och åtkomsthantering (IAM)
• har god kunskap inom webblösningar som lastbalansering, Reverse Proxys, Web Cache, Turn och liknande lösningar
• har djup förståelse för webbsäkerhetsprinciper, inklusive OWASP Top 10, XSS, CSRF, SQL-injektion och andra vanliga hot
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• är trygg och förtroendeingivande, även i belastade situationer
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har god kommunikativ förmåga i svenska och engelska, i tal och skrift
• har goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• erfarenhet av it-automation, infrastruktur som kod och andra metoder för hantering av storskaliga it-miljöer
• erfarenhet av integration med AI-lösningar (LLM) och protokoll som MCP
• kunskap om private cloud och containermiljöer, exempelvis OpenShift
• erfarenhet av att samarbeta med utvecklare och säkerhetsteam för att integrera säkerhet i CI/CD-pipelines och utvecklingsprocesser.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
En tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. För den här tjänsten krävs svenskt medborgarskap. Placeringsort: Sundsvall.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahososs
Chef: Per-Erik Näsholm, 010-112 82 59 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Hanna Fransson, hanna.fransson@forsakringskassan.se
