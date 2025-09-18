IT-arkitekt inom infrastruktur till SSG
2025-09-18
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
, Härnösand
, Kramfors
, Hudiksvall
, Sollefteå
Har du tidigare erfarenhet som arkitekt inom IT-infrastruktur och är redo för nästa steg i karriären? Hos SSG får du chansen att bli en nyckelperson i ett team som arbetar med framtidens IT-infrastruktur i en helt molnbaserad miljö. Här får du kombinera strategiskt ansvar med praktiskt arbete - och samtidigt vara en del av en internationell expansionsresa. Vi tillämpar löpande urval, så sök tjänsten redan idag!
OM TJÄNSTEN
I rollen som infrastrukturarkitekt blir du en central del av SSG:s infrateam, som ansvarar för tjänster och leveranser inom IT-infrastruktur och IT-säkerhet, både för deras produkter och internt. Arbetet sker i en helt molnbaserad miljö där de tillsammans med teamet skapar de bästa förutsättningarna för verksamhet, produktteam och användare.
SSG står just nu inför ett spännande utvecklingsskede där teamet går från reaktivt till mer planerbart, proaktivt och långsiktigt arbete. Du får därför en viktig roll i att forma processer, automatisera flöden och säkerställa att infrastrukturen inte bara är modern och säker - utan även hållbar över tid.
Du erbjuds
• Att vara en del av ett innovativt företag i tillväxt, där du får arbeta med AI, molnteknik och andra nya tekniker, moderna system och arbetssätt
• Vara med på en spännande internationell expansionsresa
• Ett utvecklande arbete där du får möjlighet att bidra med din kompetens i en föränderlig miljö
• En trygg anställning med bra anställningsförmåner
Vill du veta mer om hur det är att arbeta på SSG? Möt några av deras medarbetare här.
Dina arbetsuppgifter
Du ansvarar för att forma, implementera och underhålla SSG:s IT-infrastruktur. Du driver teamets utveckling mot proaktiva och hållbara lösningar, säkerställer teknisk framkant och bidrar strategiskt till företagets digitala framtid.
Du kommer bland annat:
• Säkerställa rätt IT-infrastruktur och att den kontinuerligt utvecklas i takt med behoven i organisationen
• Säkerställa att IT-miljön är ändamålsenlig, säker och håller hög kvalitet
• Driva automatisering av det löpande arbetet
• Utveckla strategier för framtida IT-investeringar
• Leda och coacha teammedlemmar och kollegor
VI SÖKER DIG SOM
• Har en eftergymnasial utbildning inom IT alternativt arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig
• Har flerårig arbetslivserfarenhet som arkitekt inom IT-infrastruktur
• Har god erfarenhet av att arbeta molnbaserat
• Har en god verksamhetsförståelse
Det är meriterande om du har
• Har erfarenhet av att arbeta med Azure
• Tidigare erfarenhet av att leda och coacha andra
• Erfarenhet av informationssäkerhetsarbete, cybersäkerhet och/eller IT-säkerhet
• Förståelse för Infrastructure as Code (IaC)
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Förändringsbenägen
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Övrig information:
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Arbetstider: Kontorstider
Placering: Sundsvall
Övrigt: Innan anställning kommer en bakgrundskontroll att genomföras
Förmåner hos SSG:
• Modernt kontor med egna arbetsplatser
• Inspirerande mötesytor som bland annat erbjuder en studio, arkadspel och en 3D-printer
• Inkluderande arbetsmiljö med god gemenskap och en hållbar prestationskultur
• Kompetensutveckling på arbetstid
• Teknik i framkant - Azure Devops från ax till limpa
• Friskvårdstimme och friskvårdsbidrag samt möjlighet till innebandy, gruppträning och padel med kollegorna
• Sommartid - en timmes kortare arbetsdag under maj-september
• Privat sjukvårdsförsäkring
• Tjänstepension ITP1 och kollektivavtal
• Arbetstidsförkortning
• Möjlighet till löneväxling
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
SSG - Standard Solutions Group -Med säkerhet och kompetens i fokus
I över 60 års tid har SSG samlat svensk industris främsta experter i kommittéer och nätverk för att hitta lösningar på branschens gemensamma utmaningar. Idag är vi Nordens ledande leverantör av digitala tjänster för säkrare och mer hållbara arbetsplatser. Bland våra kunder finns över 400 av de största internationella industriföretagen, mer än 50 000 entreprenörer och vi levererar cirka 500 000 digitala säkerhetsutbildningar - varje år. Vi välkomnar framtidens utmaningar och möjligheter. Med innovativ teknik lägger vi grunden för nya tjänster som gör internationell industri konkurrenskraftig. Ersättning
