IT-arkitekt E-arkiv
Professional Galaxy AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-02-23
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker nu en IT-arkitekt E-arkiv hos vår kund.
Beskrivning av uppdraget Kunden ska införa en plattform för e-arkiv på myndigheten och uppdraget ingår i detta initiativ. Initialt ska en förstudie genomföras för att detaljera krav och identifiera möjliga lösningsalternativ. Sedan ska ett lösningsval göras, eventuellt genom upphandling om beslut tas om att upphandla en plattform för e-arkiv. Slutligen ska plattformen införas på FI, inklusive eventuell utveckling och konfiguration samt utrullning av plattformen. I uppdraget ingår att ansvara för allt arbete relaterat till it-arkitektur på alla nivåer inom initiativet samt att även delta hands on i införandet av plattformen genom utveckling och konfiguration. Rollen som IT-arkitekt är en central i detta initiativ genom alla faser. Detta är en ny roll på FI.
Skallkrav: Ska ha minst 5 års erfarenhet av att leda och arbeta fram lösningsarkitekturer för både egenutveckling och med standardplattformar för verksamhetsprocesser Ska ha erfarenhet att kravställa, verifiera och skapa lösningsarkitekturer som ger stöd för icke-funktionella krav. Ska ha kunskap och erfarenhet att säkerställa it-säkerhet inom arkitektur och utveckling kopplat till lösningsarkitekturer Ska ha minst 5 års erfarenhet av systemutveckling inom .NET, Java eller liknande programmeringsspråk Ska ha kunskap och erfarenhet av arkitektur och lösningar inom aktuella områden i container-baserade miljöer, exempelvis Kubernetes och Docker. Ska ha erfarenhet och förståelse av agilt arbete och /eller SAFE-ramverket ihop med arkitekurarbete och arkitekturstyrning. Ska ha kunskap och förståelse av informationsmodellering Ska kunna prata flytande svenska i tal och skrift Ska förbinda sig till att kunna bli föremål för säkerhetsprövning enligt säkerhetesskyddslagen.
Bör-krav: Bör ha erfarenhet av att leda och arbeta fram målarkitekturer och roadmaps inom myndighet för moderna diarium och/eller arkiv-lösningar i hybrida miljöer med tyngdpunkten i on-prem Bör ha kunskap om e-arkiv och diarieregelverk Bör ha erfarenhet av migrering mellan it-system i liknande projekt Bör ha erfarenhet av tidigare uppdrag i en större myndighet och/eller annan finansiell sektor i en liknande roll inom liknande projekt
Övrig information Placeringsort: Stockholm Arbetsmodell: På plats
Uppdraget beräknas omfatta 100 % Uppdragsperiod: 2026-03-23 - 2027-03-22, med möjlighet till upp till 1 års förlängning
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
