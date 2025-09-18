IT-arkitekt
2025-09-18
Uppdragsbeskrivning
En erfaren lösningsarkitekt med god ledarskapsförmåga sökes för att driva flera parallella IT-initiativ från idé till färdig lösning. Uppdraget kräver bred teknisk kompetens, stark initiativförmåga och vana att leda arbete från behovsanalys och lösningsarkitektur till genomförande. Fokus ligger på att korta tiden från idé till hållbart resultat.Publiceringsdatum2025-09-18Dina arbetsuppgifter
Samordning av strategiska IT-initiativ
Identifiera övergripande behov och prioritera insatser.
Definiera omfattning och avgränsningar.
Ta fram och dokumentera lösningsdesign.
Leda interna IT-resurser och säkerställa framdrift.
Följa upp arbetet och rapportera status.
Stöd till IT-organisationen
Ge stöd i pågående tekniska förändringar inom exempelvis data- och integrationsplattformar, identitetshantering, nätverk eller IT-arbetsplatser.
Förbereda beslutsunderlag för teknikval.
Granska och verifiera lösningsförslag från leverantörer.
Stöd i projekt
Bidra med teknisk expertis vid kravställning, systemuppsättning och leveranskontroller.
Samordna tekniska projektaktiviteter med tydliga avgränsningar.
Medverkan i beslutsforum
Delta i möten som rör arkitektur, behov och strategiska vägval när det behövs.Kompetenser
Minst fem års erfarenhet som lösningsarkitekt i komplexa IT-miljöer.
Akademisk utbildning inom IT, datateknik, systemvetenskap eller motsvarande.
Dokumenterad erfarenhet från minst två uppdrag inom offentlig verksamhet.
Erfarenhet av arbetsledning och att driva tekniska initiativ.
Goda kunskaper om integrationslösningar och datahantering.
Erfarenhet av verktyg och metoder för arkitekturanalys och dokumentation, exempelvis TOGAF eller ArchiMate.
Förmåga att stödja beslutsfattare i strategiska teknikval.
Meriterande
Erfarenhet av säkerhetslösningar och proaktivt riskarbete.
Certifiering inom lösningsarkitektur, till exempel TOGAF, AWS Solution Architect eller Azure Solutions Architect.
Kunskap om digital transformation och förändringsledning.Övrig information
Uppdraget utförs huvudsakligen på plats med möjlighet till distansarbete efter överenskommelse.
Start snarast möjligt, inledningsvis cirka tre månaders avtal med chans till förlängning upp till två år.
Uppskattad omfattning cirka 450-500 timmar.
Ansökan ska innehålla CV på svenska, ifylld kompetensmatris och referenser som styrker liknande uppdrag. Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med ledande tech-bolag och innovativa startupföretag för att erbjuda spännande karriärmöjligheter för dig med intresse för digital utveckling. Genom vår djupa tekniska förståelse och vårt starka nätverk kan vi snabbt matcha rätt kompetenser med rätt uppdrag. Hos oss får du personlig vägledning, regelbunden återkoppling och möjligheten att ta nästa steg i din IT-karriär. Så ansöker du
