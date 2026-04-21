IT-administratör till Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen!
Malmö kommun / Datajobb / Malmö Visa alla datajobb i Malmö
2026-04-21
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Vill du vara med och bidra till digitaliseringen inom vård och omsorg?
Som IT-administratör spelar du en central roll i att säkerställa att våra digitala verktyg fungerar smidigt i det dagliga arbetet. Du blir en viktig länk mellan teknik, personal och användarstöd. Hos oss får du kombinera teknisk kompetens med servicekänsla i en samhällsviktig verksamhet.
Inom resursområde Västa Hindby, där sektionerna Nydala, Gullviksborg, Söderkulla och Ormvråken ingår, arbetar trygga och stöttande kollegor. Vi erbjuder dig en arbetsplats med tydlig struktur där vi värnar om varandras arbetsmiljö.
Välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2026-04-21Dina arbetsuppgifter
Som IT-administratör ansvarar du för att administrera och utbilda i verksamhetens system samt ge stöd i frågor som rör IT och digitalisering. Du tar fram underlag inför uppföljning och beslut, följer utvecklingen inom området och representerar verksamheten i samarbetsforum kopplade till digitaliseringsfrågor.
Vanliga arbetsuppgifter innefattar administration av system som LMO (digitala arbetsscheman), E-lås och MCSS (digital signering). Du introducerar systemen för nya medarbetare och ger löpande support till användare. I rollen ansvarar du för administration av tillhörande digital utrustning, såsom nyckelskåp, taggar till passagesystem och abonnemang, samt för underhåll, uppdatering och beställning av IT-utrustning.
I det dagliga arbetet samarbetar du med andra IT-administratörer, både i operativa frågor och inom olika nätverk kopplade till uppdraget, samt medverkar vid införandet av nya system. I tjänsten förväntas du ta fram statistik och underlag för kostnadsfördelning, upprätta inventeringsregister och följa utvecklingen inom digitalisering. Du samarbetar med andra delar av förvaltningen och fungerar som verksamhetens kontaktperson gentemot IT-avdelningen och Larmcentralen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Eftergymnasiala studier, inriktning IT
Erfarenhet av att arbeta operativt som IT-stöd eller med systemadministration, exempelvis med felsökning, underhåll och uppdateringar
Erfarenhet av att använda Excel, exempelvis för att ta fram och sammanställa statistik
God datorvana och erfarenhet av att använda datorn som primärt arbetsredskap
God svenska i tal och skrift
Körkort och kan cykla
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av offentlig verksamhet
Som IT-administratör behöver du ha god kommunikationsförmåga för att kunna förklara tekniska lösningar på ett tydligt sätt, både för tekniska och icke-tekniska användare. Dessutom har du pedagogisk förmåga och kan anpassa din kommunikation efter hur människor tar till sig information. Du är också serviceinriktad och trivs med att hjälpa användare och bidra till en fungerande IT-miljö. I ditt arbete har du förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för att lösa problem på ett effektivt sätt. Samtidigt är samarbetsförmåga viktigt, då du ingår i team och samarbetar med olika delar av organisationen. Du behöver trivas med omväxling, då tjänsten innebär arbete på flera olika arbetsplatser inom avdelningen.
Vi söker dig som vill bidra med nya perspektiv och ett lösningsfokuserat arbetssätt för att utveckla resursområdet framåt!
Om arbetsplatsen
Avdelningen för ordinärt boende ansvarar för de insatser som utförs i brukarnas hem (hemtjänst). Ordinärt boende har cirka 2500 anställda och är organiserade i sju enheter. Resursområde Västra Hindyby tillhör enhet Katrinetorp.
Vi i Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är med våra ca 5 500 medarbetare Malmö stads näst största förvaltning. Vi har det samlade ansvaret för Malmös hemtjänst, vårdboende, mötesplatser, hemsjukvård och rehabilitering, och dess biståndshandläggning. Tillsammans skapar vi en dynamisk och framtidssmart organisation. En organisation som kan möta dagens behov och framtidens utmaningar. Med engagemang, nyfikenhet och hjärta gör vi vardagen enklare för tiotusentals Malmöbor. Följ vår spännande utveckling påhttp://www.malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: 100%
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse
Som IT-administratör arbetar du måndag-fredag (ordinarie arbetstid: 7-15.30)
Utdrag ur belastningsregistret
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. Du behöver själv begära ett utdrag ur Belastningsregistret och det gör du via en blankett som du hittar på polisens hemsida: http://bit.ly/polisens-blankett
Här kan du läsa mer: http://bit.ly/Information-om-utdragÖvrig information
Som kandidat rekommenderas du att kontrollera din skräppost under ansökningstiden, för att säkerställa att du inte missar svarsmejl från Malmö stad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här. Läs om Malmö stad som arbetsgivare här http://www.malmo.se/jobb
Malmö stad är ett finskt förvaltningsområde sedan 2015 och har därmed en skyldighet enligt minoritetslagen att informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda tjänster på deras modersmål samt skydda och främja deras språk och kultur. Odotamme innolla hakemustasi!
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20260897". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
)
205 80 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Naya Norén naya.noren@malmo.se Jobbnummer
9865979