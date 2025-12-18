IT- tekniker
2025-12-18
Variation, utmaning och omväxling. En IT-teknikers vardag vid Örebro Garnison. Hos oss får du möjlighet till utveckling och personlig stimulans tillsammans med ett professionellt arbetslag.
Om enheten
FMTIS har fyra genomförandeenheter (GE) i Sverige som utför underhåll av Försvarsmaktens ledningssystem inom IT- och teleområdet, tjänsten är placerad vid GE Väst. Enheten arbetar med underhåll av Försvarsmaktens telenät, el/mek, radio-, sensor-, bevaknings- och fältsystem samt installation, drift och underhåll av en mängd olika IT-system. Avdelningen i Örebro består av två grupper, en tele- och en IT grupp, totalt ca 10 medarbetare.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som IT-tekniker kommer du att ingå i en arbetsgrupp om ca 5 personer som svarar för IT-stödet i Örebro garnison. Arbetet består huvudsakligen av användarstöd och andra ärenden som inkommer via vårt ärendehanteringssystem, t.ex. beställnings- och incidentärenden. Uppgifterna består av driftsättning, felsökning och underhåll på IT-materiel och -system, inventering, att hantera återlämning och kassationer samt att redovisa pågående och avslutade arbeten i aktuella stödsystem. Du kommer även att ta fram och revidera teknisk dokumentation samt att dokumentera data- och telenät inom avdelningens verksamhetsområde. Arbetet utförs både enskilt och tillsammans med andra.
Vi erbjuder dig följande
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Vi vill att våra medarbetare ska må bra, både på och utanför jobbet, därför har vi medarbetarnas framtid, hälsa och privatliv i omtanke och arbetar aktivt för att främja välmående och trygghet. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål.
• Tre timmar träning i veckan på arbetstid, på våra egna träningsanläggningar eller där vi har avtal.
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28 - 35 semesterdagar beroende på din ålder.
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB.
• Möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning.Publiceringsdatum2025-12-18Kvalifikationer
• Gymnasieutbildning med inriktning IT/data eller motsvarande kunskaper som av arbetsgivaren kan bedömas likvärdiga.
• Erfarenhet av installation, underhåll, felsökning, optimering och konfigurering av hårdvara.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
• B-körkortDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är noggrann och säkerhetsmedveten. Du tar gärna eget ansvar och ser till helheten såväl som detaljerna. Du skapar resultat, både självständigt och tillsammans med andra. Dina sociala egenskaper är mycket goda då du kommer att träffa nya människor varje dag. Som person är du trygg i dig själv och har gott omdöme med hög servicekänsla. Vidare är du lyhörd och delar gärna med dig av dina erfarenheter och kunskaper till dina kollegor. Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Erfarenhet av arbete av Windows server 2016 och senare.
• Erfarenhet av drift av Cisco-nätverk och kunskap om fysiska datanätverk.
• Erfarenhet att arbeta enligt ITIL.
• Kunskap om och erfarenhet av Försvarsmaktens IT-system och IT- infrastruktur.Övrig information
Civil tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Arbetsort: Örebro
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
I Försvarsmakten benämns befattningen Driftingenjör.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Upplysningar
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta rekryterande chef Anette Karlsson. Anträffbar på telefon 29-30/12, 7-9/1 samt från den 12/1. För information om anställningsvillkor kontakta FMTIS-J1@mil.se
Samtliga nås via växeln på 019-393 500
Fackliga företrädare
SACO Agnetha Landquist
OFR/S Martin Sparr
SEKO Matz Felix
OFR/O Heikki Videll
Samtliga nås via växeln på 019-393 500
Välkommen med din ansökan senast 2025-01-13. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
