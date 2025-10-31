IT Tekniker
JobBusters AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2025-10-31
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos JobBusters AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Din nya roll Vill du vara med och bygga framtidens IT-miljö där stabilitet möter innovation? Vi söker nu en drivande IT-tekniker med passion för containerbaserade plattformar som vill vara en nyckelspelare i utvecklingen, driften och förvaltningen av vår kunds moderna IT-infrastruktur.
Som IT-tekniker kommer du att arbeta i ett engagerat team som ansvarar för deras containerplattformar baserade på OpenShift och Kubernetes. Du bidrar till att skapa robusta, skalbara och säkra lösningar som stödjer en samhällsviktig verksamhet med höga krav på tillgänglighet och kvalitet.
Du kommer att:
Utveckla, drifta och förvalta containerbaserade plattformar.
Säkerställa hög stabilitet och prestanda i produktionsmiljöer.
Automatisera och effektivisera driftprocesser.
Arbeta med kontinuerliga förbättringar och kvalitetshöjande åtgärder.
Samarbeta med andra tekniska specialister inom olika "towers" och delområden.
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du Minst 3 års arbete med storskalig IT drift för organisationer med minst 1 000 användare
Minst 3 års arbete med RedHat Openshift kluster och drift med installation
Minst 3 års arbete med Transaktionsservers
Minst 3 års arbete med Java applikations servers
Minst 5 års arbete med Linux Rhel
Minst 5 års arbete inom Container-teknik. (Openshift/Kubernetes).
Minst 5 års arbete av automatiserade leveranser mot CAP (CI/CD).
Minst 5 års arbete med programmering/skriptspråk (Phyton och Java).
Meriterande: Har arbetat med Agil team planering (Safe/Skrum/Kanban).
Meriterande: Erfarenhet av Weblogic Applikationsserver
Meriterande: Erfarenhet av Wildfly Applikationsserver
Meriterande: Erfarenhet av Casual Transaktion server
Vem är du?
Vi söker dig som är nyfiken, lösningsorienterad och trivs i en tekniskt avancerad miljö. Du har erfarenhet av containerteknik och ett genuint intresse för drift, utveckling och modern plattformsteknologi.
Välkommen med din ansökan Anställningens omfattning: Heltid, 100% Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters. Start: Enligt överenskommelse Slut: TBD Utvalda förmåner: Kollektivavtal, Friskvårdsbidrag, Benifex med mera I din ansökan: säkerställ att det tydligt framgår att du är kvalificerad utefter kundens önskade kvalifikationer.
Bra att känna till!Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan.
Företagspresentation
Vår kund är en av Sveriges största offentliga organisationer med ett viktigt samhällsuppdrag - att bidra till trygghet och välfärd för människor i hela landet. Hos dem står digitalisering och innovation i fokus, och deras IT-verksamhet är en av de mest omfattande i Sverige. Här får du arbeta med modern teknik, bidra till lösningar som gör skillnad och utvecklas i en trygg och inkluderande miljö. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbusters AB
(org.nr 556826-5606) Arbetsplats
JobBusters AB Kontakt
Johanna Johnsson johanna.johnsson@jobbusters.se 0721883399 Jobbnummer
9582969