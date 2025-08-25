IT Systemförvaltare
2025-08-25
Är det dags för ett nytt steg i karriären? Tänk att kunna gå till jobbet och bidra till en säkrare framtid på samma gång! Som anställd hos oss blir du en viktig del i Sveriges försvar.
Var med i utvecklingen av Försvarsmakten och gör skillnad - samtidigt som du gör det du är bäst på! Vi befinner oss i en expansiv fas både när det gäller produktion och antalet medarbetare. Du kommer till en intressant och dynamisk verksamhet med ett gott arbetsklimat och engagerade medarbetare.
Om enheten
Enhetens uppgift är att upprätthålla, vidmakthålla och utveckla säkra robusta IT-system med syfte att stödja Försvarsmaktens operativa förmåga. På sektionen ansvarar vi för förvaltning av IT-system inom flera olika områden.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Inflödet av uppgifter till Systemförvaltningsenheten ökar och vi behöver bli fler! Vi söker en person till befattningen systemanalytiker som innebär att du bl a får rollen att agera som projektledare i mottagning av större förändringsärenden som inkommer. Har du även tidigare erfarenhet av utveckling så är detta något för dig. Du arbetar i huvudsak med uppfinningsrikedom och med flera bollar i luften samtidigt. I praktiken innebär detta en operationell IT förvaltning, omvärldsbevakning, erfarenhet och intresse för ny teknik (AI, visualisering och Cloud). Detta är en ny befattning där möjlighet finns att forma och formas av arbetet med FM framtida IT-lösningar.
KRAV
Kvalifikationer
• Gymnasieutbildning med godkända betyg
• Certifieringsgrundande projektledarutbildning alternativt dokumenterad erfarenhet av att leda projekt
• Goda kunskaper i svenska och engelska, såväl tal som skrift
• Relevant akademisk examen eller motsvarande förvärvade kunskaper
• Erfarenhet av att ta fram och driva tekniska förändringar för IT-system
• Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet som systemförvaltare, systemanalytiker eller motsvarande, gärna från större organisationer och med komplexa IT-system
• Bred kompetens inom IT såsom underliggande infrastruktur, t.ex. Nätkonfiguration, Databaser, Klienter, Servers (mfl. Områden)
B-körkort

Dina personliga egenskaper
Du är motiverad, driven och nyfiken med gott sinne för projektledning. För att lyckas i arbetet är det viktigt att du har förmågan att kunna strukturera och planera ditt arbete. Du har ett intresse för ledarskap och drivs av att skapa förutsättningar för andra att prestera, utvecklas och trivas.
Du har ett stort intresse för teknik, drivs av teknisk problemlösning och bidrar med nya idéer. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har lätt för att arbeta såväl självständigt som i team. Vi lägger stor vikt vid att lära oss av varandra och i detta är du en person som gärna delar med dig av dina kunskaper, men du är också nyfiken att ta till dig andras kunskaper. Som person är du trygg i dig själv, ansvarsfull, säkerhetsmedveten och social. Vi förutsätter att du delar Försvarsmaktens värdegrund och uppförandekod.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Erfarenhet av ledarskapsutbildning
• Erfarenhet av agila metoder/arbetssätt
• Erfarenhet av förändringsledning
• Kunskap om ITIL
• PM3 eller annan förvaltningsmodell
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
VI ERBJUDER DIG FÖLJANDE
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål
• Tre timmar träning i veckan på arbetstid, på våra egna träningsanläggningar eller där vi har avtal
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28 - 35 semesterdagar beroende på din ålder
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB
Möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning

Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Arboga alt Enköping.
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen
Anna-Lena Danielsson, 0589-40400 (växel)
Upplysningar om rekryteringsprocessen
Desiree Lyckelind
Fackliga företrädare
SACO Agneta Landquist
OFR/S Per Andersson
SEKO-F Matz Felix
OFR/O Anna Tuulik
Samtliga nås via växeln på 019-393 500

Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-30. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har över 1 800 medarbetare på mer än 30 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
