Vi på Iver brinner för innovationer och god laganda, vi är särskilt intresserad av dig som gillar att tänka nytt och dela med dig av dina tankar. Vi söker en IT Supporttekniker som vill bidra till bättre IT-lösningar för våra kunder. Är du vår nya kollega?
We empower our Nordic society Iver är en ledande nordisk helhetsleverantör av molnbaserade IT-tjänster med spetskompetens inom drift, cybersäkerhet, cloud och innovation. Våra tjänster är kritiska inte bara för våra kunder utan för digitaliseringen av samhället i stort. Med huvudkontor i Stockholm verkar Iver främst i Norden med en agenda att fortsätta expandera. Iver omsätter drygt 3 miljarder SEK och har cirka 1 400 anställda som arbetar på ett av våra 23 kontor i Norden.
Din roll på Iver Du arbetar som del i Ivers affärsområde Bank & Fintech med ansvar för tjänsteleverans av kritisk kundinfrastruktur. Våra kunder är ofta stora nordiska företag inom bank och finans eller myndigheter, med krav på hög nivå av informationssäkerhet och infrastruktur som kod. Vissa av dem utgör samhällskritisk verksamhet och/eller har en särskild hotbild.
Du arbetar i vår Technical Assistance Center med ansvar för Ivers tjänsteleverans, så som infrastruktur, system- och applikationsdrift, användarnära tjänster och cybersäkerhetstjänster. Du arbetar strukturerat och är van att planera ditt arbete samt är mycket noggrann i det du gör och gillar att arbeta i team.
Exempel på arbetsuppgifter: Utförande av Service Requester: exempel är uppsättning av servrar, ändring av konfiguration samt server-, system- och kontoadministration
Monitorering av olika system i drift
Dokumentation
Kundkontakt via telefon och i ärenden
Ärendehantering
Vad erbjuder vi dig? På Iver får du möjlighet att arbeta med den senaste tekniken och vara med på en spännande tillväxtresa. Vi är inkluderande och strävar efter ett genuint samarbete mot gemensamma mål. Inom Iver finns stora möjligheter till utveckling och vi finns här för att inspirera dig till att nå dina yrkesmässiga mål. Vi står bakom dig när du vill lära dig mer inom ditt specialområde, ledarskap eller nya områden. Hos Iver är du också en del av ett ambitiöst och innovativt företag, vilket innebär att förbättra, testa, utvärdera och våga ändra hur vi gör saker är viktiga ingredienser för att vi ska utvecklas. Vi på Iver ger samma löfte till våra kollegor som till våra kunder. Löftet är att alltid vara "beside you", "behind you" och "before you". Vi kallar det för "The Iver way". Förmåner hos oss: Kollektivavtal & trygga villkor Hybridarbete Friskvårdsbidrag Terminalglasögon Tidsbank - 24 h extra ledighet/år Privat sjukvårdsförsäkring Tjänstepension (ITP) & flexpension
Vem söker vi?
För att lyckas i rollen ser vi att du uppfyller en majoritet av dessa krav
För tjänsten relevant eftergymnasial utbildning
Ca 1-2 års arbetslivserfarenhet inom IT
Erfarenhet av arbete på en teknisk Servicedesk eller driftavdelning eller liknande med erfarenhet av ITIL-baserade ärendehanteringssystem
God erfarenhet av Windowsmiljöer inklusive Active Directory, AAD, Windows Server, MSSQL server och backup
Förståelse och medvetenhet inom tekniskt och processmässigt informationssäkerhetsarbete
Övervakning och datavisualisering med exempelvis Zabbix, Prometheus och Grafana/Kibana
Grundläggande kunskaper inom nätverk och brandvägg
Grundläggande Linuxkunskaper
Du talar och skriver såväl svenska som engelska obehindrat
Placeringsort: Iver finns på 23 orter i Norden. För denna roll ser vi att du utgår från ett av våra kontor i Solna.
Övrig information: Vi har kunder inom alla branscher och sektorer inklusive säkerhetsklassad verksamhet, därför genomför vi bakgrundskontroller i samtliga av våra rekryteringsprocesser. Sök till oss! Urval sker löpande, tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Iver eftersträvar en jämn könsfördelning och värdesätter etnisk och kulturell mångfald. Önskad start är snarast eller enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
Ersättning
