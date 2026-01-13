IT Support Specialist Servicedesk
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en supportinriktad servicedeskmedarbetare till en större organisation inom vårdsektorn. I rollen blir du en central kontaktpunkt för användare som behöver hjälp med IT-frågor i vardagen. Du arbetar i en miljö där tillgänglighet och kvalitet är avgörande, och där ditt bemötande och din problemlösningsförmåga bidrar till att verksamheten kan arbeta utan onödiga avbrott.
Supporten hanteras via telefon, chatt och serviceportal, och du samarbetar vid behov med andra supportfunktioner och specialistteam för att driva ärenden hela vägen till lösning.
ArbetsuppgifterTa emot och hantera supportärenden via telefon, chatt och serviceportal.
Felsöka och lösa vanligt förekommande IT-problem kopplade till exempelvis inloggning, nätverk, klienter och verksamhetssystem.
Guida användare och förklara tekniska frågor på ett lättbegripligt sätt.
Arbeta med ärendeuppföljning och säkerställa att ärenden drivs till avslut.
Samarbeta med andra supportfunktioner vid mer komplexa incidenter och frågor.
Bidra till en professionell och trygg användarupplevelse i alla kanaler.
KravRelevant eftergymnasial utbildning inom IT/teknik eller annan likvärdig inriktning, alternativt flera års dokumenterad arbetslivserfarenhet inom teknisk support eller liknande roll.
Erfarenhet av att arbeta i en teknisk supportfunktion över telefon, gärna i first line eller second line.
Goda kunskaper inom Windows-miljö.
Goda kunskaper inom O365.
Erfarenhet av klienthantering.
Kunskap inom mobil IT.
Erfarenhet av behörighetshantering.
Erfarenhet av ärendehanteringssystem.
God förmåga att kommunicera lugnt, tydligt och professionellt med användare.
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Vana av att arbeta i större organisationer, gärna inom offentlig sektor med fokus på vårdverksamheter.
