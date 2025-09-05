IT Support
2025-09-05
Techster Solutions befinner i dagsläget sig i en spännande tillväxtfas och söker nu fler kollegor, inledningsvis dig med minst 3+ års erfarenhet och som kan stärka teamet.
Du kan förvänta dig en omväxlande miljö, dagarna kan se väldigt olika ut - men en sak är säkert, här får du använda dina kompetenser och sätter själv gränsen för hur mycket du vill utvecklas. Som ett kunskapsbolag är det viktigt för oss att våra specialister delar med sig av sin kompetens och får kollegorna att växa.
Rollbeskrivning:
Till vår kund söker vi en person som ska jobba som IT Support.
Uppdragsbeskrivning
Övervakning, analys och åtgärder vid tekniska larm och incidenter företaget:s infrastruktur för att säkerställa hög tillgänglighet och stabil drift, med fokus på snabb återställning av tjänster. Arbetet innebär även ServiceDesk-ansvar utanför kontorstid samt rollen som incidentkoordinator.
Uppdraget kräver bemanning enligt ett treskiftsschema, vilket innebär arbete under dygnet runt, alla dagar i veckan (24/7). Skiften är fördelade över måndag till söndag, och konsulten förväntas kunna arbeta enligt ett rullande schema med morgon-, eftermiddags- och nattskift.
Profil & Meriter
• Lämplig bakgrund inom IT införskaffad från akademisk utbildning och/eller erfarenhet.
• Erfarenhet av infrastrukturmonitorering och driftmiljöer.
• Kunskap om nätverk, databas och backup.
• Vana att agera på, utvärdera och dokumentera tekniska larm och incidenter. Gärna erfarenhet av ServiceNow.
• Förmåga att arbeta strukturerat enligt etablerade processer och regelverk.
• Ödmjuk och ansvarstagande lagspelare som gillar att arbeta i team.
• Ansvarstagande och proaktiv - Tar ägarskap för ärenden tills de är lösta eller korrekt överlämnad.
• Kan agera snabbt i akuta driftstörningar utan att förlora fokus.
• Talar och skriver svenska obehindrat
Ansökan Tror du att du är Techster Solutions nästa stjärna? Tveka då inte att skicka in din ansökan redan nu. Urval sker löpande och tillträde sker enligt överenskommelse.
Arbetsplats och kulturVi är ett entreprenördrivet IT företag, med både produktkunskap och försäljning (Techster AB) och konsultativa tjänster (Techster Solutions AB). Det innebär att vi är mycket öppna för nya tekniska lösningar, kunskapsutbyte och ständigt lärande. Att ha roligt och samtidigt behålla den familjära andan utan hierarkier är lika viktigt.
Vi vill skapa det konsultbolag som du alltid velat jobba för, men kanske inte hittat ännu. Redan idag har vi en blandning av seniora och yngre medarbetare, såväl som män och kvinnor. Det vill vi fortsätta att bygga på. Så välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Techster Solutions AB
(org.nr 559163-1659), https://www.techstersolutions.se Arbetsplats
Techster Solutions Kontakt
Tufan Göker tufan@techstersolutions.se Jobbnummer
9495642