IT Service Manager
2025-10-03
IT Service Manager - med ansvar för utveckling och drift av framtidens säkra IT-miljö.
Med en ökad osäkerhet i vår omvärld behöver vi skydda och utveckla våra IT-miljöer. Nya krav och ökade risker gör att vi nu stärker vår leverans och bygger en robust struktur för framtiden. I detta uppdrag hos vår kund i Linköping får du en nyckelroll i att framtidssäkra en säker och stabil IT-miljö för en kund inom försvarsindustrin.
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.
Som IT Service Manager kommer du att ansvara för en eller flera tjänster som är centrala i kundleveransen. Du blir spindeln i nätet och ansvarar för både drift och utveckling, med helhetsperspektivet i fokus. Rollen innebär nära dialog med kunden och samarbete med DevOps-team som levererar de säkerhetsförmågor som ingår i respektive tjänst.
Dina ansvarsområden:
• Ta fram en roadmap för tjänsten och säkerställa att den linjerar med helheten· Dokumentera tjänsten och ta fram förvaltningsplan inklusive budget för drift och utveckling· Skapa förutsättningar för automation och föreslå förbättringar· Analysera tjänsten ur ett livscykelperspektiv· Följa upp och rapportera utfall och prognos
Din profil och kvalifikationer
För att lyckas i rollen behöver du vara en god kommunikatör och ha lätt för att samarbeta med både tekniska team, kunder och myndigheter. Du kombinerar analytisk förmåga med ett genuint säkerhetstänk och har förmågan att väga olika alternativ och presentera dessa för beslutsfattare på olika nivåer. Du har även en teknisk förståelse för IT och infrastruktur, vilket gör att du kan driva krav och förbättringar framåt.
Meriterande erfarenheter:
• Workplace/arbetsplatshårdvara· Supportflöden/ITIL· Tunna klienter och VDI· Jira & ServiceNow· Inköp av licenser/hårdvara
• Tjänstefiering och processutveckling
• Kravuppföljning Övrig information
Tjänsten är placerad hos en kund inom försvarsindustrin och kräver säkerhetsprövning enligt gällande bestämmelser.
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Vi genomför regelbundet spännande och roliga aktiviteter där du som konsult får möjlighet att träffa och umgås med dina kollegor under trevliga och avslappnande former. Så ansöker du
