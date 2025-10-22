IT Projektledare - ILS
2025-10-22
Vi söker nu en erfaren projektledare till ett uppdrag inom området Integrated Logistics Support (ILS). Det här är en spännande möjlighet för dig som vill arbeta i en tekniskt komplex och verksamhetskritisk miljö där struktur, kommunikation och resultat går hand i hand. Publiceringsdatum2025-10-22Arbetsuppgifter
Som projektledare ansvarar du för att planera, leda och följa upp arbetet inom ILS-delprojektet. Du driver projektet mot uppsatta mål och säkerställer att leveranser sker i tid, med rätt kvalitet och inom budget.
I rollen kommer du bland annat att:
Ta fram kostnadsskattningar och hantera budgetansvar
Genomföra resursanalyser och säkerställa rätt bemanning
Upprätta tidplaner, milstolpar och leveransplaner
Följa upp projektets framdrift, risker och kvalitet
Leda uppföljningsmöten och ha en nära dialog med kund och interna intressenterProfil
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av projektledning, gärna inom tekniska eller försvarsrelaterade verksamheter. Det är meriterande om du har arbetat med ILS-projekt eller har förståelse för området.
Du är en strukturerad och kommunikativ ledare som trivs med att koordinera flera aktiviteter samtidigt och har förmåga att skapa tydlighet och engagemang i teamet.
Låter detta som en intressant roll?
Sök redan i dag så berättar vi mer! Uppdraget är ett visstids konsultuppdrag där du får en projektanställning hos NXT Interim. Vi behöver en ansökan, på svenska, inkluderat CV som matchar vår kunds önskemål. Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan då vi behöver komplettera med mer information och anbudstiden är kort.
NXT Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag som är verksamma inom konsult- och rekryteringsbranschen. Vi är verksamma inom HR, IT, ekonomi, sälj och marknad och har 20 års erfarenhet i branschen. Vi erbjuder våra konsulter bl.a. sjukförsäkring, remote-arbetsplatser och flera andra förmåner som förgyller din vardag. Vid projektanställning tillämpar vi kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NXT Interim Göteborg AB
(org.nr 559279-6170), https://www.nxtinterim.se/ Arbetsplats
NXT Interim Göteborg Kontakt
Daniela Jankulovski daniela.jankulovski@nxtinterim.se Jobbnummer
9570104