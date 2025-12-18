IT Operations Engineer
2025-12-18
Arbetar du idag med systemadministration, serverdrift, databasadministration eller teknisk support, gillar problemlösning, och är redo för nästa steg i din karriär? Vill du arbeta på en modern och flexibel arbetsplats i ett team där alla arbetar mot samma mål och lär av varandra? Då kan du vara vår nya kollega! Vi på twoday INSIKT växer starkt och söker nu en ambitiös IT Operations Engineer. Tillsammans hjälper vi organisationer att fatta bättre beslut och förstå sin verksamhet bättre med hjälp av vår produkt INSIKT. Följ med på vår resa!
Om rollen Som IT Operations Engineer hos oss blir du en central del av vårt driftteam. Du kommer att arbeta brett med drift, felsökning, administration och säkerhet - både i vår egen molnplattform och i våra kunders IT-miljöer. Du är med och ser till att INSIKT alltid levererar hög prestanda, säkerhet och tillgänglighet.
Hos oss får du arbeta på en trivsam arbetsplats, tillsammans med ett glatt och kompetent gäng i ett företag som växer år efter år. Här finns alla möjligheter att påverka din arbetssituation med allt från flexibla arbetstider och arbetsplats till vidareutveckling inom organisationen.
Exempel på arbetsuppgifter * Drift av INSIKT i vårt private cloud * Installation, konfiguration och felsökning av INSIKT i kundmiljöer * Serverdrift på Windowsplattformen - underhåll, patchning och övervakning * Uppsättning, optimering och administration av MS SQL-instanser * Arbeta aktivt med IT-säkerhet och efterlevnad av relevanta standarder * Utveckla rutiner och processer för vår driftmiljö * Stötta kollegor och bidra till teamets kompetensutveckling
Vem du är Vi söker dig som är serviceminded och sätter ett stort värde i att leverera hög kvalitet. Vi tror att du har några års arbetslivserfarenhet från serverdrift, systemadministration eller liknande och ser gärna att du har: * Erfarenhet av Windows Server och IIS * Erfarenhet av Microsoft SQL Server * God förståelse för cybersäkerhet * Generellt goda kunskaper inom IT- och nätverksteknik Det är meriterande om du har tidigare erfarenheter av: * Systemhärdning och säkerhetsarbete * Active Directory, LDAP, SAML, OAuth * Linux
Ansökan Låter det som den perfekta rollen för dig? Vänta inte med att skicka in ditt CV och personliga brev. Har du några frågor om tjänsten så tveka inte på att höra av dig till vår Utvecklingschef, Daniel Hellström på daniel.hellstrom@twoday.com
, eller tfn: 070-560 12 74.
Om Twoday INSIKT INSIKT är sedan 2022 en del av Twoday och vår vision är att vara världens mest attraktiva IT-arbetsgivare. Twoday INSIKT är ett IT-företag med fokus på lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi utvecklar och marknadsför INSIKT, marknadens mest användarvänliga och heltäckande business intelligence produkt. INSIKT stödjer hela processen från att sätta mål till att planera och följa upp. Idag sysselsätter vi ca 90 medarbetare och arbetar över hela Sverige via våra kontor i Umeå, Örnsköldsvik, Sundsvall och Göteborg. Vi har idag omkring 400 kunder i alla branscher och jobbar bland annat med Max Burgers, Atrium Ljungberg och Dramaten.
Medarbetaren i centrum Twoday är en flexibel arbetsplats med varierande arbetsuppgifter och stort utrymme att utvecklas. Vårt främsta mål är att du som medarbetare kan arbeta i miljö som är trivsam, innovativ, och framförallt - rolig! Hos oss hittar du ett väl sammansvetsat, flexibelt gäng som hjälper varandra och våra kunder att nå framgång varje dag. Med mer än 3000 anställda arbetar vi för att skapa en bättre morgondag, som ger mervärde för oss som människor och samhället som helhet. Vi tror att med rätt medarbetare och högteknologiska lösningar kan vi skapa en tydligare bild av var vi är just nu - och var vi kommer vara imorgon. Mångfald & inkludering Twoday är en inkluderande arbetsgivare och eftersträvar mångfald. Vi uppmanar alla kvalificerade kandidater att söka, oavsett kön, könsidentitet, etnicitet, religion, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder. Möter du inte varje krav? Studier har visat att kvinnor och andra underrepresenterade grupper är mindre benägna att ansöka till ett jobb om dom inte möter varje kvalifikation. På Twoday är vi dedikerade att bygga en arbetsplats som genomsyras av mångfald och inkludering. Om du är intresserad av denna roll men din tidigare erfarenhet inte matchar till hundra procent mot arbetsbeskrivningen, så uppmanar vi dig att ansöka ändå. Informationssäkerhet och bakgrundskontroller twoday är en arbetsgivare som arbetar systematiskt med informationssäkerhet. Som en del av vår rekryteringsprocess kan vi komma att genomföra relevanta bakgrundskontroller, såsom referenstagning, ID-verifiering och i vissa fall utdrag ur belastningsregistret. Detta i enlighet med tillämpliga lagar och i proportion till den aktuella tjänstens informationsåtkomst och ansvar. Vi följer gällande dataskyddsförordning (GDPR) och all behandling av personuppgifter sker konfidentiellt och med samtycke. Ersättning
