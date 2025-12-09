IT Manager
NXT Interim Stockholm AB / Datajobb / Solna Visa alla datajobb i Solna
2025-12-09
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NXT Interim Stockholm AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Järfälla
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Vi söker nu en senior konsult inom digitalisering, systemförvaltning, samt förändringsledning, som brinner för ledarskap.
Tjänsten spelar en nyckelroll i vår kunds digitaliseringsresa. Teamet som denna konsult kommer att leda ansvarar för förvaltningen av affärskritiska system och spelar en viktig roll i att skapa effektiva processer.
Systemen täcker många olika affärsområden, och gruppen samarbetar nära både internt och externt - med verksamheten och dess processer, samt med leverantörer av IT-lösningar och IT-tjänster. Digitaliseringstakten är hög, vilket innebär att gruppen är involverad i många pågående projekt.
För att möta nuvarande och framtida krav på effektiv systemförvaltning behöver du som chef känna dig trygg i att leda genom förändring, skapa tydlighet och engagemang kring roller, ansvar och arbetssätt samt ge gruppen en stabil grund för hållbar leverans i ett komplext organisatoriskt landskap.
Vad behövs för att lyckas?
Vår kund lägger stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor i denna roll, där du som ledare kombinerar erfarenhet med nyfikenhet, lyhördhet och en stark vilja att nå resultat. Du har en gedigen grund inom IT och ett genuint intresse för hur digitala lösningar kan skapa värde för verksamheten. Men dina viktigaste kompetenser ska ligga inom ledarskap.
Vi tror att du har:
• Dokumenterad ledarerfarenhet - från tidigare chefsroller eller andra sammanhang där du har tagit ett team från ett arbetssätt (WOW, Way of Working) till ett nytt, och samtidigt lyckats motivera och utveckla människor.* Gedigen erfarenhet av att leda i komplexa organisationer och trygghet i att hantera olika intressen i en föränderlig miljö.* Erfarenhet av IT-systemförvaltning, gärna i en större organisation med affärskritiska system.
• Kunskap om SAP, GIS, mätning och debitering är meriterande men inte ett krav.
Som chef för gruppen kommer du att:
• Vara en nyckelperson i vår kunds digitaliseringsresa, där gruppen möjliggör realiseringen av företagets strategi.* Leda ett team på cirka 15 medarbetare som äger, driver och förvaltar företagets IT-system.
• Motivera och skapa engagemang hos dina medarbetare, samt ge dem förutsättningar att effektivt nå gemensamma mål.
• Utveckla och förankra en tydlig framtidsvision och identifiera samt hantera utmaningar på ett konstruktivt och inkluderande sätt längs vägen.
• Ansvara för gränssnittet mot verksamheten och leverantörerna för de tjänster som levereras av gruppen.
• Bygga starka relationer med interna och externa parter - din förmåga att kommunicera, samarbeta, påverka och utveckla verksamheten är avgörande.
• Rapportera till avdelningschefen och ingå i avdelningens ledningsgrupp.
Som person:
• Du har en strukturerad och lyhörd ledarstil där du ser och stärker varje individ.* Du är en kommunikativ och trygg ledare som driver utveckling och bygger förtroende, även i osäkra situationer.
• Du drivs av att utveckla både människor och arbetssätt och inspirerar dina medarbetare att växa och känna engagemang.
• Du har ett starkt kundfokus och ett genuint intresse för verksamheten - och ser IT som en möjliggörare för framgång.
• Du förstår kostnader, intäkter och effektivitet ur ett ekonomiskt perspektiv.
• Du är kommunikativ, både i skrift och tal, och kan skapa tydliga presentationer och rapporter på svenska och engelska.
Villkor och omfattning:
Detta är en visstidsanställning på heltid under perioden 12-jan-2026 - 08-jan-2027, med möjlighet till förlängning hos NXT Interim Stockholm AB.
Uppdraget möjliggör för närvarande både arbete på distans och på plats på kontoret hos oss eller hos vår kund i Solna, Stockholm. Dagar och tider för detta styrs efter behov i organisationen och efter kundens godkännande.
40 h per vecka och med option på förlängning.
Vi tar ej emot underkonsulter på detta uppdrag.
Låter detta som en intressant roll?
Sök redan i dag eller kontakta oss så berättar vi gärna mer. Vi behöver en ansökan inkluderat CV på svenska som matchar vår kunds krav. Kunden kan fatta beslut tidigare än sista ansökningsdatum, urval och intervjuer sker löpande. NXT Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag som är verksamma inom konsult och rekryteringsbranschen. Vi är verksamma inom HR, IT, Ekonomi, Sälj och Marknad och har över 20 års erfarenhet i branschen. Vi erbjuder våra konsulter bl.a sjukförsäkring, remote-arbetsplatser och flera andra förmåner som förgyller deras vardag. Vid anställning tillämpar vi kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NXT Interim Stockholm AB
(org.nr 559277-4078), http://nxtinterim.se/ Kontakt
Annika Svanström annika.svanstrom@nxtinterim.se Jobbnummer
9635678