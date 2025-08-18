IT ingenjör | Lernia Bemanning & Rekrytering | Uppsala
Ta steget in i en nyckelroll inom tillverkningsteknik och vetenskap hos vår kund i Uppsala. Som IT ingenjör får du leda viktiga projekt och utveckla banbrytande produktionsmetoder på en global nivå. Upptäck en karriär där innovation och strategiskt arbete går hand i hand.Publiceringsdatum2025-08-18Om tjänsten
Som IT ingenjör kommer du att ansvara för att bygga OT-kapaciteter på en ny site i USA, inklusive att skapa och uppdatera arbetsinstruktioner och styrningsprocedurer för multi-site OT-hantering. Du samarbetar nära med experter och projektledare för att säkerställa leveranser.
Om dig
Formell kompetens
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av att arbeta i OT-miljöer, med både applikationer och infrastruktur. Du bör ha erfarenhet av DCS, PIMS och MES-system samt vara van vid att skriva och uppdatera arbetsinstruktioner och styrningsprocedurer. Tidigare arbete i en reglerad miljö, där dokumentation, förändringskontroll och validering är en naturlig del av arbetet, är ett krav. Du måste vara flytande i både engelska och svenska.
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av system som Delta V och ABB 800xA, liksom Avveva PI och PAS-X. Tidigare arbete inom Life Science eller läkemedelsindustrin ses som en fördel. Erfarenhet av att driva projekt och implementera OT-rutiner på flera platser eller vid nya produktlanseringar kommer att ge dig en konkurrensfördel. Förmågan att snabbt sätta dig in i nya projekt och miljöer är också värdefull.
Information
Anställningsform/arbetsort
Visstidsanställning / Uppsala hybrid med resor till USA
Omfattning
Heltid, dagtid
Tillträdesdag/varaktighet
Omgående / Uppdraget förväntas pågå till 2026-06-30 med god chans till förlängning
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
