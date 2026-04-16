It helpdesk-tekniker
2026-04-16
Syftet med Bolagsverkets verksamhet är att ge förutsättningar för ett stabilt och väl fungerande näringsliv. Genom att registrera och tillhandahålla aktuell och korrekt företagsinformation bidrar vi med ökad transparens och trygghet för samhällets aktörer. Vi verkar för att göra det så enkelt som möjligt att starta och driva företag, och bidrar i samverkan med andra till att företag inte används som brottsverktyg.
Hos oss arbetar omkring 700 medarbetare med bas i Sundsvall. Vi vill vara en arbetsplats där du trivs, känner engagemang i ditt uppdrag och får vardagen att fungera. En god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv är viktigt för att vi ska lyckas med vårt uppdrag.
Arbetsuppgifter
Är du vår nästa it helpdesk-tekniker? Tycker du det är roligt att ge snabb, professionell och korrekt support enligt gällande rutiner och säkerhetsföreskrifter? Nu kan du ta chansen att bli en viktig del av Bolagsverkets it-support och bidra till att säkerställa en stabil och säker it-miljö.
Ditt uppdrag och dina arbetsuppgifter
Som helpdesktekniker hos oss kommer du att arbeta i första linjen med teknisk it-support och användarstöd mot våra användare. Rollen är mycket varierande och du blir en av fem i vårt supportteam. Teamet ansvarar för att, på ett serviceinriktat sätt, lösa de it-tekniska ärendena för våra cirka 650 interna kunder eller, om det behövs, skicka ärenden vidare till nästa nivå.
Din uppgift är att på ett självständigt och pedagogiskt sätt arbeta med felsökning, installationer, problemlösning, hantering av beställningar och uppföljning av olika ärenden. Supporten utförs via vårt ärendehanteringssystem, telefon, mejl, fjärruppkoppling och ibland även på plats hos användaren. Grunden i vårt arbetssätt bygger på ITIL-processerna; event, incident, problem och request.
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av ett sammansvetsat it-helpdeskteam där du har en nyckelroll i att hjälpa våra cirka 650 medarbetare att få vardagen att fungera smidigt.
Det här är en tjänst för dig som trivs med ett högt tempo, varierade arbetsuppgifter och möjligheten att göra skillnad. Några av de utmaningar och möjligheter du kommer få hos oss är
* Brett ansvarsområde: från felsökning av användarproblem till administration av konton och system, här får du möjlighet att bredda din tekniska kompetens snabbt.
* Direkt påverkan: i ett mindre team blir din insats synlig. Du är med och formar arbetssätt, rutiner och lösningar som påverkar hela organisationen.
* Snabb problemlösning i fokus: med många användare och ett litet team krävs smarta prioriteringar och snabba beslut; perfekt för dig som gillar att tänka i farten.
* Utveckling och effektivisering: vi jobbar ständigt med att tillsammans förbättra våra processer och system.
* Teamwork och samarbete: vi jobbar tätt tillsammans och hjälps åt för att lösa både akuta incidenter och långsiktiga förbättringar. Du blir en viktig del av ett engagerat och prestigelöst team.
Du kommer att jobba i våra fina lokaler som ligger centralt vid hamnen i Sundsvall. Du får introduktion av hjälpsamma kollegor för att du snabbt ska komma in i arbetsuppgifterna och utveckla din egen it-kompetens.Kvalifikationer
Vi söker dig som har slutförda gymnasiestudier, antingen med it-inriktning eller har en motsvarande erfarenhet som vi som arbetsgivare bedömer som likvärdig.
Vi vill att du har cirka ett års aktuell och relevant erfarenhet av att arbeta med användarstöd i en större organisation och av arbete med felsökning och användarsupport för datorer, mobiltelefoner och surfplattor samt att du har erfarenhet av arbete med kundkontakter via personliga möten på plats.
Du behöver också ha
* vana att arbeta i en miljö med många kontaktytor och parallella processer
* god erfarenhet av och kunskap om Windows operativsystem
* god erfarenhet av och kunskap om Microsoft Office-programmen
* goda kunskaper om funktionaliteten hos datorer, mobiltelefoner och surfplattor
Du behöver även ha mycket goda kunskaper i svenska både i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska, då det behövs i det dagliga arbetet.
Vi ser det som meriterande om du även har
* erfarenhet av arbete med it-support på en beredskapsmyndighet
* erfarenhet av att arbeta med Easit ärendehantering
* erfarenhet av att hantera användare i Active Directory
* utbildning eller certifiering i ITIL
* erfarenhet av att arbeta i ITIL-processerna
* erfarenhet av att hantera teknik i konferensrum
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och att du är rätt person till vårt team.
Som person sätter du användaren i fokus och bemöter alla med ett professionellt och lösningsorienterat förhållningssätt. Du arbetar strukturerat, dokumenterar noggrant och håller ordning på dina ärenden. Du är tekniskt nyfiken, problemlösande och trivs i en miljö där du får möta olika typer av it-utmaningar.
Du bidrar till ett gott arbetsklimat och har lätt för att möta olika människor. Du delar gärna med dig av din kunskap och samarbetar för att teamet ska lyckas.
Passar detta in på dig? Varmt välkommen att skicka in din ansökan, vi gör urval löpande.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Bifoga endast CV. Vi hanterar inte personliga brev, istället får du svara på ett antal urvalsfrågor.
Placeringsort Sundsvall.
Bakgrundskontroll av våra slutkandidater via vårt externa rekryteringsstöd ingår som en del i vår rekryteringsprocess. Genomförd och godkänd bakgrundskontroll är en förutsättning för anställning hos Bolagsverket. För vissa tjänster förekommer även säkerhetsprövning.
På Bolagsverket vill vi ge våra medarbetare goda förutsättningar att göra ett bra jobb, trivas på jobbet och må bra. Vi satsar på arbetshälsa för att öka hälsomedvetandet och ge alla möjlighet till ett aktivt och regelbundet deltagande i hälsofrämjande aktiviteter på arbetsplatsen. Vi erbjuder dessutom friskvårdsbidrag, friskvårdstimme samt har massage och gym i våra egna lokaler i Sundsvall. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AD 1997/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bolagsverket
Bolagsverket, It-avdelningen
