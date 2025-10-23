IT ekonom till västerort
2025-10-23
Med god förståelse för API-flöden, dataöverföring och datamodeller bidrar du till att skapa robusta och effektiva lösningar. Din kunskap om Fortnox är en värdefull tillgång i arbetet med att säkerställa att integrationen håller hög kvalitet.Publiceringsdatum2025-10-23Om tjänsten
Nu söker vi på SJR dig som tidigare har implementerat Fortnox och har en stor förståelse för hela reskontraprocessen. Uppdraget är start omgående och minst 6 månader framåt, med god chans till förlängning. Kunden är belägen i västra Stockholm och erbjuder hybridarbete.
Ansvarsområden
Rollen ingår i ett tvärfunktionellt team som utvecklar och implementerar ett digitalt administrativt flöde mellan CRM systemet och det nya ekonomisystemet. Syftet är att säkerställa att dataflöden, fältmappningar och register fungerar sömlöst från order i CRM till fakturering och reskontrahantering i ekonomisystemet.
Några av arbetsuppgifterna är;
• Delta i projektgruppen som ansvarar för kopplingen mellan CRM och Ekonomisystem.
• Utföra detaljerad datakartläggning och mappning av fält mellan systemen.
• Arbeta med testning och kvalitetssäkring av integrationen (ordrar, fakturor, registerdata).
• Säkerställa att orderdata överförs korrekt och att fakturor kan genereras automatiskt
I denna tjänst ingår även att bidra till att ta fram och dokumentera rutiner för registervård samt att identifiera och rapportera avvikelser, samt föreslå lösningar.
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi/it och har erfarenhet av att arbeta med systemintegrationer mellan CRM och ekonomisystem. Du har god förståelse för API-flöden, dataöverföring och datamodeller samt stor erfarenhet av Fortnox.Dina personliga egenskaper
För att trivas hos kunden bör du vara en strukturerad, noggrann och analytisk. Vidare är du en teamspelare som är lösningsorienterad och kommunikativ. I denna roll har du ett stort eget ansvar vilket ställer krav på initiativtagande och att du driver arbetet självständigt framåt.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Anette Skantz. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2025-11-22.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
