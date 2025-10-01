IT drifttekniker
Härnösand Energi & Miljö, HEMAB, är en självklar del av Härnösand. Det är vi som levererar värme, vatten, el och tar hand om återvinningen. Vi producerar grön el via våra vindkraftverk och vårt kraftvärmeverk som drivs av biobränsle och vi tar även en aktiv roll i lokalsamhället och gör insatser inom exempelvis skola och integration.
IT-drifttekniker
Söker du ett nytt jobb där du får arbeta på en trygg arbetsplats med härliga kollegor? Vill du ha en roll där du får jobba nära tekniken och vara en nyckelperson i att säkerställa en trygg och stabil IT-drift? Då kan detta vara rätt utmaning för dig.
Om jobbet
I rollen som IT-drifttekniker kommer du tillhöra avdelningen digital utveckling där du kommer arbete med fyra andra kollegor. Teamet värdesätter samarbete och kunskapsdelning för kontinuerlig utveckling. Tillsammans ansvarar ni för IT-driften som säkerställer stabilitet i hela verksamheten. Du arbetar med den dagliga IT-driften och underhåller både fysiska och virtuella servrar, främst i en Windowsmiljö men också med inslag av Linux. Virtualiseringen sker i VMware och i rollen ingår det även ett stort fokus på nätverkskommunikation.
I arbetet kommer du ansvara för att snabbt analyserar var problem uppstår ifrån, oavsett om det rör sig om användarfrågor, nätverksstörning eller serverincidenter. I rollen ingår också hantering av användare och behörigheter i Entra ID (SSO), samt administration av Microsoft 365 och Intune. Du ansvarar för kontakten med externa leverantörer, följer upp deras arbete och ser till att allt fungerar som det ska i IT-miljön.
Om dig
För att lyckas i rollen tror vi att du föredrar att jobba metodiskt och logiskt, med en stark drivkraft att lösa problem. Vi ser gärna att du trivs i samarbete med kollegor, leverantörer och användare och har förmågan att bygga och upprätthålla positiva relationer långsiktigt. Din strukturerade och noggranna natur gör att du tar ansvar för att driva ditt arbete framåt och levererar resultat av hög kvalitet. Du är även duktig på att följa upp ärenden när det behövs för att säkerställa att arbetsprocessen fortskrider i rätt riktning.
Din entusiasm för teknik och utveckling är tydlig, och du är inte rädd för att utforska och ta dig an nya teknologier och utmaningar. Du är drivande när det gäller att hitta förbättringsmöjligheter, oavsett om det handlar om att effektivisera processer eller implementera nya lösningar. Ditt engagemang för att hela tiden utvecklas och hitta nya sätt att förbättra är en central del av ditt förhållningssätt.Publiceringsdatum2025-10-01Kvalifikationer
• Erfarenhet av Azure och Microsoft 365 molntjänster
• Erfarenhet av implementering, konfiguration och underhåll av nätverksinfrastruktur
• Erfarenhet av IT-support och teknisk felsökning av både klient- och servermiljö
• Erfarenhet av virtualiseringsteknologier
• Obehindrad svenska samt engelska i tal och skrift
• B-körkort
Meriterande:
• Eftergymnasial utbildning inom IT
• Erfarenhet av Linux-administration
• Kunskap inom automatisering och scripting
Ansökan och frågor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid HEMAB:s enhet för Digital utveckling. Nyanställningsundersökning inklusive drogtest är obligatoriskt i rekryteringsprocessen. Vi tillämpar kollektivavtal BÖK Energi.
Vi samarbetar med bemanningsföretaget Bravura i denna rekrytering. Alla frågor rörande rekryteringen hänvisas därför till ansvarig rekryterare Navid Parsa på navid.parsa@bravura.se
eller 070 - 434 17 71.
Du ansöker via Bravuras webbplats som du hittar genom att klicka här.
Bravura använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, varför vi rekommenderar att du skickar in en ansökan omgående. Annonsen kan komma att stängas när tillräckligt många kandidater har ansökt.
Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.Om företaget
På Härnösand Energi & Miljö AB - HEMAB - vill vi ligga i framkant när samhället utvecklas och förutsättningar förändras både plötsligt och över tid. Våra uttalade mål är att vara en attraktiv, säker arbetsplats fylld med kreativitet och nytänkande - samt att vi bidrar till ett hållbart Härnösand man vill leva i och besöka. Verksamhetens grund vilar på personligt ansvarstagande, lokal närvaro och samverkan - och att varje medarbetare agerar i enlighet med våra ledord: Öppenhet, respekt, ansvar, delaktighet och professionalitet. Ersättning
