IT assistent till grundskola
Sigtuna kommun, Centralskolan / Supportteknikerjobb / Sigtuna
2025-12-08
i Sigtuna
Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en trevlig och prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Centralskolan är en kommunal F-9 skola med ca 560 elever och har goda förutsättningar att kunna få alla elever i mål. Vi har moderna nybyggda skollokaler som ligger en kort promenad från Märsta station centralt i Märsta. Skolans atmosfär präglas av engagerade kollegor och en synlig skolledning.
På skolan lägger vi stort fokus på samarbete och kvalitetsarbete. Vi utgår ifrån ett modernt pedagogiskt syn på utveckling och lärandet och har tydliga utgångspunkter i arbetet med lärmiljön, kunskapsresultat och medarbetarskap. Skolan består av totalt 20 klasser fördelade på två klasser per årskurs. Eleverna har en till en lösning (iPads) från åk 4-9.Publiceringsdatum2025-12-08Arbetsuppgifter
Jobbet är perfekt för dig som är frilansare eller pluggar vid sidan om. Vi söker dig som blir skolans lokala nya IT-assistent/supporttekniker. Du kommer ansvara för att lösa tekniska problem som våra anställda och elever kan stöta på. Detta kan inkludera allt från att hjälpa till med att installera programvara, konfigurera och administrera skolans Ipads och datorer, till att felsöka när fel uppstår och ge praktisk användarsupport och kommunicera ärendestatus till berörda.
Uppdraget är på deltid (30%) och när det finns behov kan arbetstiden utökas periodvis (t.ex. inför skolstart och skolslut). Uppdraget kan förlängas efter sommaren då behovet finns långsiktigt. Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasieexamen med teknisk inriktning. Du har erfarenhet och kunskap att ge teknisk stöd till Apple produkter (Ipads/airwatch) och Windowsdatorer. Det är även meriterande om du har tidigare arbetslivserfarenhet som IT supporttekniker eller helpdesktekniker.
Rollen kräver både tekniska färdigheter och god kommunikationsförmåga på svenska, då du kommer att behöva förklara tekniska lösningar på ett begripligt sätt för t.ex. lärare och elever som kanske inte själva är tekniskt insatta. Du behöver återkoppla till medarbetarna kontinuerligt om ärendestatus m.m. Du är lösningsfokuserad och gillar att samarbeta med andra.
ÖVRIGT
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst. Vi ber dig dock att inte bifoga personligt brev.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan ta delta i olika aktiviteter. Läs gärna mer om våra andra förmåner och hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun! https://www.sigtuna.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C293489". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sigtuna kommun
(org.nr 212000-0225), https://www.instagram.com/centralskolan1/ Arbetsplats
Sigtuna kommun, Centralskolan Kontakt
Bitr. rektor
Haris Kasumovic haris.kasumovic@sigtuna.se Jobbnummer
9632383