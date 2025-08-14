IT Arkitekt
2025-08-14
Vill du ta ditt konsultande till nästa nivå hos en av Sveriges bästa arbetsgivare? Vi vet vad du tänker. Du har hört det förut. Men tro oss, det har du inte. Vårt körsbär på konsulttårtan är något annat. Sök jobbet och smaka själv!
Rollen
Vi söker en IT-arkitekt som kan bidra till att våra kunders verksamheter inte bara är effektiva och affärsmässigt optimerade, utan också uppfyller organisationens högt ställda säkerhetskrav. Du har gedigen erfarenhet av att identifiera och hantera potentiella risker, med särskild kompetens inom integrationsarkitektur. I rollen ingår att säkerställa att nya lösningar och system exempelvis vid upphandling alltid utvärderas och anpassas för att möta verksamhetens krav och riktlinjer.
Har erfarenhet av att utveckla och implementera IT-arkitektur med fokus på skalbarhet, säkerhet och prestanda
Erfarenhet av systemintegration, mikrotjänstarkitektur och API-hantering
Erfarenhet av att se till att systemdesign och implementation följer best practices för säkerhet och regelefterlevnad
Deltagit i tekniska roadmap-diskussioner och strategiarbete för att säkerställa långsiktigt hållbara lösningar
Vi ser gärna att du har minst åtta års erfarenhet
Låter detta som du? Hojta till så tar vi dialogen vidare i veckan!
Varför ska du välja oss?
Här tror vi på frihet, möjligheter och medbestämmande. Att du som medarbetare ska ha möjlighet att utvecklas och forma ditt arbete utefter dina intressen och prioriteringar i livet. Att alla får vara med och forma och påverka bolaget genom delägarskap, advisory board och projektgrupper. Att det är viktigt att ha ett sammanhang, känna tillhörighet och att man har kollegor som stöttar, utvecklar och tror på en.
Om Castra
Castra är en entreprenörsdriven konsultgrupp inom IT, management och systemutveckling. Bolaget ägs gemensamt av medarbetarna och tillsammans bygger vi det företag vi själva vill jobba på.
Vår vision är att vi ska vara Sveriges bästa arbetsgivare för konsulter. Att vi blivit certifierade av Great Place to Work fem år i rad är ett bevis på våra höga mål kring företagskultur. Våra tankar om delaktighet, påverkansmöjligheter och respekt för individens egna val och möjligheter fungerar.
Företaget har kontor i Göteborg, Stockholm, Helsingborg, Sundsvall, Malmö, Linköping, Norrköping, Örebro och Jönköping. Mer information om Castra-koncernen hittar du på vår hemsida www.castra.se.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss på castra.se/konsulterbjudande/
Har vi lyckats väcka din nyfikenhet?
Sök direkt via länken eller hör av dig till Charlotta Ljung på Charlotta.Ljung@castra.se
eller 072 871 63 12 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Castra Group AB
(org.nr 556958-4401) Arbetsplats
Castra Kontakt
Charlotta Ljung charlotta.ljung@castra.se Jobbnummer
9459212