IT administratör för infrastruktur och plattformstjänster
Luleå Tekniska Universitet / Datajobb / Luleå Visa alla datajobb i Luleå
2026-01-28
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luleå Tekniska Universitet i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Överkalix
eller i hela Sverige
Bli nyckelspelare i Luleå tekniska universitetets digitala framtid!
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt närmare 2,1 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 900 anställda och har 18 700 studenter.
De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Vill du vara med och skapa framtidens IT-lösningar som gör skillnad för tusentals studenter och medarbetare? Drömmer du om att arbeta med den senaste tekniken, utvecklas i ett engagerat team och bidra till ett universitet i världsklass? Då är det här tjänsten för dig!
Om LTU - där innovation och utveckling möts
Luleå tekniska universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet, känt för sin forskning och utbildning i världsklass. Här möts människor med olika bakgrund och kompetenser för att tillsammans skapa lösningar som formar framtiden. Vi tror på tillit, närhet och mod - och vi vill att du ska vara med på vår resa.
Din roll - skapa, påverka och utvecklas
Som IT-administratör hos oss blir du en central del av vårt team som förvaltar vår infrastruktur och plattformstjänster. Du får möjlighet att:
• Jobba med en hybrid miljö med både lokala och molntjänster
• Utvecklas i en miljö där molnlösningar och moderna arbetssätt är i fokus
• Samarbeta med kollegor från hela universitetet och vara med och påverka vår digitala framtid
• Bygga lösningar med fokus på säkerhet, prestanda och tillförlitlighet
Vi erbjuder - mer än bara ett jobb
Hos oss får du:
• Möjligheter till kompetensutveckling och personlig utveckling
• Flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete
• Friskvård och stöd för balans mellan arbete och fritid
• En inkluderande arbetsmiljö där vi värdesätter goda samarbeten, mångfald och respekt.
Vem är du?
Vi söker dig som har en dokumenterad erfarenhet av arbete med förvaltning av IT-infrastruktur. Du är nyfiken, lösningsorienterad och gillar att samarbeta. Extra plus om du har erfarenhet av:
• Förvaltning av tjänster i Azure
• Linux
• Kubernetes
• Windows Server
• Drift av MSSQL och MySQL databaser
• Lagringslösningar
• Powershell
• Lösningsarkitektur
• Ansible
Men viktigast är att du har viljan att utvecklas och bidra - både självständigt och tillsammans med andra. Du behöver kunna uttrycka dig väl på både svenska och engelska i tal och skrift.
Anställningsvillkor
• Tillsvidareanställning på heltid, med tillträde enligt överenskommelse
• Placeringsort: Luleå, med möjlighet till distansarbete del av tidenPubliceringsdatum2026-01-28Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor? Kontakta Fredrik Lundberg, Chef IT infrastruktur och plattformstjänster, på 0920-49 30 30 eller fredrik.1.lundberg@ltu.se
.
Fackliga representanter:
SACO-S Diana Chroneer, 0920-49 2037, diana.chroneer@ltu.se
OFR-S Marika Vesterberg, 0920-49 1721, marika.vesterberg@ltu.se
Välkommen till oss!
Vi tror på att olikheter skapar styrka och att engagemang gör skillnad. Hos oss får du vara med och påverka - och växa både som person och yrkesmänniska. Välkommen med din ansökan!
Skicka in din ansökan med personligt brev och CV via ansökningsknappen. Märk din ansökan med referensnummer 1348-2026. Ansökan ska vara skrivna på svenska eller engelska.
Sista dag att ansöka är 11 februari 2026
Referensnummer: 1348-2026 Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå Tekniska Universitet
(org.nr 202100-2841) Arbetsplats
Luleå tekniska universitet Jobbnummer
9710302