IPF rekryterar senior ledarskapskonsulter
2025-12-29
Är du en erfaren konsult inom ledarskap och organisationsutveckling som vill göra samhällsnytta? Trivs du i komplexa organisationer och vill arbeta med uppdrag som verkligen gör skillnad på högsta ledningsnivå? Då kan detta vara tjänsten för dig!
IPF växer och rekryterar nu seniora ledarskapskonsulter. IPF hjälper organisationer med verksamhetsnära chefs- och ledarutveckling och är samtidigt ett nav för praktiknära forsknings- och utvecklingsprojekt.
Hos IPF blir du en del av ett erfaret och engagerat team, där du får möjlighet att bidra med din erfarenhet, utveckla nya insatser och vara med i organisationens fortsatta utveckling.
IPF söker seniora konsulter för tillsvidareanställning och vi på Poolia är glada över att bistå i rekryteringsprocessen.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2025-12-29Om tjänsten
Som senior ledarskapskonsult hos IPF arbetar du med chefs- och ledarutveckling samt organisationsutveckling inom myndigheter, regioner och andra samhällsviktiga organisationer. Tillsammans med kunden och dina kollegor utvecklar och genomför du skräddarsydda program och insatser, såväl för högsta ledning som för chefer, ledare och specialister i linjen. Arbetet omfattar såväl mer strukturerade ledarprogram som anpassade insatser för ledningsgrupper och grupper, samt olika former av mer individuellt eller utmaningsdrivet stöd. Programmen är sällan standardiserade vilket kräver flexibilitet, kreativitet och förmåga att anpassa insatserna efter varje kunds unika behov.
Anställningsgrad om mindre än 100% är möjligt, men lägst 50%, vilket då kan ge flexibilitet att kombinera arbetet med andra engagemang. Huvudkontoret ligger i Uppsala, och uppdragen utförs i hela Sverige, även om flertalet uppdrag genomförs i Mälardalen med omnejd. Eftersom uppdragen finns på andra platser i landet behöver du kunna resa vid behov, ibland med övernattning.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Planera och genomföra uppdrag självständigt, med stöd av kollegor vid behov.
• Vara proaktiv i processer och bidra med erfarenhet och expertis tidigt i uppdraget.
• Bygga långsiktiga relationer med kunder och identifiera möjligheter till nya insatser.
• Delta i uppföljning, dokumentation och reflektion kring uppdragens resultat och effekt.
• Samarbeta med kollegor i gruppen och bidra till kunskapsutbyte och lärande inom organisationen.
Vem är du?
För att trivas och bli framgångsrik i rollen som senior ledarskapskonsult har du lång erfarenhet som externkonsult inom ledarskaps- och organisationsutveckling i samhällsviktiga verksamheter, en akademisk utbildning och vana vid att arbeta i komplexa organisationer. Du har ett genuint intresse för både din egen utveckling och för att bidra till verksamhetens kunskapsutveckling. Tidigare chefserfarenhet är meriterande.
Som person är du ödmjuk med pondus, nyfiken och utvecklingsdriven. Du arbetar gärna självständigt men trivs också i ett erfaret team, där du bidrar till gemenskap och kunskapsdelning. Vi ser även att du har lätt för att samarbeta med andra, nätverka och att du på ett förtroendeingivande sätt kan möta chefer och ledare på högsta nivå. Du har förmågan att utveckla uppdrag till långsiktiga relationer och samskapa med både kunder och kollegor.
Om verksamheten
IPF AB ägs av Uppsala universitet och hjälper organisationer, chefer och ledare att hantera dagens och morgondagens komplexa utmaningar. För oss är chefs- och ledarutveckling verksamhetsnära och med fokus på resultat, samtidigt som vi har ett nyfiket och kritiskt förhållningssätt till perspektiv och metoder. Vi strävar efter att höja nivån i branschen för chefs- och ledarutveckling, utifrån ett akademiskt och vetenskapligt förhållningssätt.
Vi arbetar med chefs- och ledarutveckling på alla nivåer i våra kundorganisationer, från specialister till högsta chefsnivån. Formerna kan vara såväl ledarskapsprogram som anpassade insatser för ledningsgrupper, och olika former av mer individuellt eller utmaningsdrivet stöd.
Som konsultorganisation är IPF unikt genom att också vara ett nav för olika former av praktiknära forsknings- och utvecklingsprojekt med fokus på områden som effektiv styrning, samverkan, medledarskap, transformativ förändring och arbetsmiljö. Detta gör vi som uppdrags- och följeforskning i samverkan med företag, intresseorganisationer, och offentliga och ideella verksamheter. Läs mer på: www.ipf.se Ersättning
