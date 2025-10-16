iOS-utvecklare
2025-10-16
Bli en del av Coop - Tillsammans gör vi mat-Sverige hållbart!Publiceringsdatum2025-10-16Om tjänsten
Vill du vara med och forma framtidens hållbara dagligvaruhandel? Som iOS-utvecklare på Coop Sverige får du möjlighet att driva innovation och bidra till vårt viktiga arbete för en mer hållbar framtid. Vi söker dig som är en senior iOS-utvecklare och som vill vara en del av avdelningen DigIT Betalningar på Coop Sverige.
Som Senior iOS-utvecklare kommer du att arbeta med att:
- Ansvara för utvecklingen av två centrala appar Scan & Pay (B2C) och Fakturatjänst (B2B), viktiga självbetalningslösningar som används i såväl bemannad som obemannade butiker.
- Vidareutveckla och förbättra befintliga funktioner för att skapa en ännu bättre kundupplevelse och öka antalet aktiva användare.
- Arbeta i ett mindre team med stort ägandeskap, där du ansvarar för hela kedjan från utveckling till test och release.
- Delta i sprintplaneringar, demos och retros enligt Scrum och samarbeta nära produktägare, backend-utvecklare och UX-specialister från andra delar av Coop.
- Säkerställa hög kvalitet i din egen kod då teamet inte har en dedikerad testare.
- Bidra till att forma framtidens digitala butikserbjudande hos en av Sveriges största dagligvaruaktörer.
Du blir en del av ett mindre team där produktägaren ansvarar för prioriteringen av arbetet, samtidigt som du har många kontaktytor i resten av organisationen. I vardagen samarbetar du nära andra utvecklingsteam på Coop. Vi arbetar enligt Scrum och ser gärna att du har erfarenhet av agila arbetssätt.
Vem är du?
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av iOS-utveckling, som har en stark känsla för kvalitet och användarupplevelse samt kan tillhandahålla tydliga tids- och kostnadsuppskattningar. Du är självgående men samtidigt en prestigelös teamspelare som trivs med att samarbeta med andra. Som person är du analytisk och problemlösande med en nyfikenhet på nya teknologier och arbetssätt. Du har ett starkt intresse för att skapa enkla, tillgängliga och användarvänliga lösningar alltid med konsumenten i fokus. Du har en lojalitet och ansvarskänsla som gör att du tar ägarskap för ditt arbete.
För att vara framgångsrik i rollen ser vi gärna att du har:
- Några års erfarenhet av native iOS-utveckling, med mycket goda kunskaper i Swift.
- Erfarenhet av både UIKit och SwiftUI.
- Van att integrera och arbeta med REST-API:er och JSON.
- Erfarenhet av Firebase/Firestone & Firebase Cloud Functions.
- God förståelse för Apple's Human Interface Guidelines och etablerade designpraxis.
- Expertanvändare av Xcode och relevanta felsökningsverktyg.
- Erfarenhet av JIRA eller liknande verktyg för ärendehantering och projektstyrning.
- Vana att arbeta i agila team enligt Scrum (erfarenhet av SAFe är meriterande).
- Flytande svenska i tal och skrift samt bekväm med att prata engelska.
- Erfarenhet av RxSwift.
- Erfarenhet av Apple Pay.
Meriterande:
- Erfarenhet av designsystem, tillgänglighet och testningsramverk.
- Bakgrund inom retail,dagligvaruhandel, e-handel eller payments.
- Kunskap om regelverk och direktiv såsom PCI DSS, GDPR eller Tillgänglighetsdirektivet.
- Erfarenhet av att arbeta med unit testing.
- Intresse för användarupplevelse och tillgänglighet samt en vilja att hålla dig uppdaterad om nya teknologier, verktyg och metoder.
Vårt erbjudande till dig:
Vi erbjuder dig en arbetsplats där du får möjlighet att växa och utvecklas i en inkluderande och inspirerande kultur. Hos oss på Coop får du vara en del av ett engagerat team och bidra till en mer hållbar framtid. Vi erbjuder även konkurrenskraftiga förmåner, flexibel arbetstid och en god balans mellan arbete och fritid.
Så ansöker du Låter detta som din nästa utmaning? Skicka in din ansökan så snart som möjligt, senast den 2025-10-19, då vi arbetar löpande med urval och intervjuer. För att rättvist matcha kandidater med de krav som rollen ställer kommer vi att använda tester under urvalsarbetet.
Om du har några frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef Tobias Sakket på e-postadress: Tobias.Sakket@coop.se
För en hållbar framtid tillsammans: Coop är Sveriges största kooperation och en ledande aktör inom dagligvaruhandeln, med över 4 miljoner medlemmar. Vi har ett stort fokus på hållbarhet och arbetar för att skapa en mer grön och rättvis framtid genom att erbjuda hållbara produkter och tjänster.
Vi tror på att en mångfald av perspektiv och erfarenheter är nyckeln till att skapa en mer inkluderande och framgångsrik arbetsplats. Därför välkomnar vi alla oavsett kön, ålder, bakgrund och etnisk tillhörighet. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Coop Sverige AB
(org.nr 556710-5480), https://www.coop.se/ Arbetsplats
Coop Sverige Jobbnummer
9559806