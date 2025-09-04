iOS-utvecklare

Vi söker en iOS-utvecklare för uppdrag hos Trafikmyndighet med stationering i Stockholm.
Detta är ett konsultuppdrag.
Uppdraget är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
I myndighetens uppdrag ligger att bereda och verkställa beslut om inriktning och omfattning för en långsiktigt hållbar kollektivtrafik. Dessutom ansvarar de för styrning och uppföljning av trafikdrift samt upprätthållandet av infrastrukturens funktion, säkerhet och värde. Varje dag reser mer än 700 000 personer med den allmänna kollektivtrafiken, det vill säga resor med tunnelbana, bussar, pendeltåg och lokalbanor Sedan 2018 har myndigheten stärkt upp sin förmåga inom digitalisering och egen utveckling och inom sektion Externa tjänster ansvarar man för myndighetens alla digitala tjänster mot resenärer, trafikutövare och samarbetspartners. De initierar och driver nya initiativ samt vidareutvecklar våra tjänster i enlighet med de digitala utvecklingsplanerna för att säkerställa att de når myndighetens övergripande digitaliseringsmål och de långsiktiga målen för Region Stockholms kollektivtrafik. Tillsammans med övriga inom IT ansvarar de också för att implementera nya arbetssätt och processer för agila transformation inom områden som trafikinformation, nytt biljettsystem, digitala kanaler, Big Data och digitala stödsystem till moderna fordon. De söker en APP-utvecklare med stora kunskaper inom iOS för att vidareutveckla appar.
Du kommer vara en del av ett etablerat agilt team på 8-10 personer där det finns roller så som produktägare, Android- samt iOS-utvecklare, testare, UX-designer och Team Coach.
De mobila applikationerna är bara en del i de distribuerade system som tillsammans bygger upp myndighetens lösningar. Kunskap och erfarenhet av liknande distribuerade miljöer är därför ett krav.
Krav (OBS, obligatoriska)
Minst 8 års relevant arbetslivserfarenhet inom IT. Minst 5 års arbetslivserfarenhet av att aktivt utveckla i Swift, inklusive minst 2 års erfarenhet av utveckling i SwiftUI. Erfarenheten ska omfatta arbete med avancerade funktioner i Swift, såsom generics, felhantering (error handling), minneshantering (memory management), parallellprogrammering (concurrency) med async/await samt avancerad UI-komposition i SwiftUI. Minst 6 månaders arbetslivserfarenhet av att aktivt utveckla iOS-applikationer med över en halv miljon användare. Erfarenhet av att leda eller spela en nyckelroll i minst tre (3) projekt där tekniska lösningar direkt ledde till mätbara förbättringar. Exempel på förbättringar kan vara minskad appladdningstid med minst 25%, gjorde 20% av appen helt tillgänglighetsanpassad enligt WCAG AA, ökad appstabilitet med minst 30% (minskning av crash rate), eller förbättrade användarbetyg med minst en hel poäng på appbutiker efter en uppdatering. Minst 2 års arbetslivserfarenhet av apputveckling med tillgänglighetsfokus (ex: WCAG, VoiceOver). Minst 1 uppdrag med erfarenhet av par-programmering
Minst 3 års eftergymnasial utbildning inom IT eller motsvarande.
Meriterande
Minst 6 månaders arbetslivserfarenhet av att driva eller bidra till strategiska teknikval och innovationsinitiativ inom apputveckling. Minst 6 månaders arbetslivserfarenhet av att utveckla och vägleda teamets tekniska kompetens och arbetsprocesser. Minst 2 års arbetslivserfarenhet av att ha jobbat med Figma eller liknande designverktyg, tex Abstract, Sketch, Zepplin. Minst 2 års arbetslivserfarenhet av att ha jobbat strukturerat med Git. Publiceringsdatum2025-09-04Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Ersättning
Lön enligt överenskommelse
