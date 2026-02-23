Investeringsledare fastighetsutveckling - Eskilstuna
2026-02-23
Fortifikationsverket söker en driven investeringsledare till enheten för fastighetsutveckling med placering i Eskilstuna. Vill du arbeta med stöd till förvärv av fastigheter på Fortifikationsverket samt vara med och bidra till Sveriges försvarsförmåga, ansök redan idag!
Fortifikationsverket äger, utvecklar och förvaltar fastigheter för totalförsvaret. Vi är experter på fortifikation, det vill säga skydds- och anläggningsteknik. Vårt huvuduppdrag är att bidra till ökad försvarsförmåga - för ett tryggt och fritt Sverige.
Din vardag - bidra till att stärka Sveriges totalförsvar
Fortifikationsverket befinner sig i ett starkt expansivt skede med stora investeringsvolymer för att fortsätta utveckla och bygga fastigheter och anläggningar inom försvarssektorn. Ledningsstaben består av flera enheter som arbetar med förutsättningsskapande verksamhet för hela myndigheten, både på kort och lång sikt. Det allvarliga säkerhetsläget ställer höga krav på Fortifikationsverket att kunna verka i alla konfliktnivåer.
Fastighetsutvecklingsenheten ansvarar för Fortifikationsverkets samtliga fastighetstransaktioner. Detta innebär i praktiken både förvärv för nyetableringar, förvärv invid befintliga etableringar samt till del avyttring genom försäljning. Enheten svarar även för myndighetens lantmäterifrågor. Fastighetsutvecklingsenheten har ca 20 medarbetare som är geografiskt placerade på olika platser i landet, och består av fastighetsutvecklare, fastighetsstrateger, verksarkitekt, investeringsledare, fastighetscontroller.
Som investeringsledare på fastighetsutvecklingsenheten tillhör du gruppen investering och kontroll som leds av en gruppchef. Du har en central roll på enheten och deltar aktivt i enhetens planering i nära samarbete med gruppchefen. Du arbetar även nära våra fastighetsutvecklare och fastighetsstrateger runt ekonomiska avslut, besluts- och investeringsavtal. En viktig och grundläggande del av arbetsuppgifterna i gruppen är komponent- och anläggningsredovisning där investeringsledaren har en avgörande roll. Tjänsten innefattar även sammanställning och uppföljning av investeringsprognoser, framtagande av statistik samt ansvar för att utveckla och säkerställa att gemensamma processer och arbetssätt följs inom enheten. Resor förekommer i tjänsten, då Fortifikationsverket har verksamhet i hela landet.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom fastighetsområdet, ekonomi eller annan arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har flera års erfarenhet av fastighetstransaktioner, prognosarbete eller utredningar - gärna i projektform inom offentlig verksamhet. Du är van att arbeta i olika IT-system och har mångårig vana att arbeta med IT-systemstöd. Du har mycket god administrativ förmåga samt mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Körkort klass B och svenskt medborgarskap är ett krav.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete med fastighetsjuridik och avtalshantering. Det är även till din fördel om du har erfarenhet av investeringsverksamhet i fortifikatorisk kontext
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och ditt engagemang. Som person är du initiativtagande, van att driva eget arbete framåt, analytisk och lösningsorienterad. För att lyckas i rollen behöver du ha ett agilt arbetssätt då gruppens arbetsbelastning och arbetsuppgifter varierar över tid. Du har förmåga att skapa ett strukturerat arbetssätt och samarbetar lätt med både kollegor och externa parter. Du är en person som trivs med samarbete och att bygga goda relationer. Vi behöver dig som har högt säkerhetsmedvetande med hög integritet och gott omdöme samt en uttalad drivkraft att vara med och skydda Sveriges säkerhet.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med ca 1400 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss. Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning och kan komma att inledas med provanställning. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. Placeringsort är Eskilstuna. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 11 mars 2026. Intervjuer kan komma att ske löpande. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi kan komma att använda tester i rekryteringsprocessen.
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att kontakta gruppchef Matilda Saxne, tel 010-44 44 318 eller rekryteringsspecialist Monica Landmark, tel 010-44 44 690. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
Detta är ett heltidsjobb.
Fortifikationsverket
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9756623