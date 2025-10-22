Investeringscontroller till kommun
Jurek Recruitment & Consulting AB / Controllerjobb / Stockholm Visa alla controllerjobb i Stockholm
2025-10-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jurek Recruitment & Consulting AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Jurek söker nu en investeringscontroller för ett konsultuppdrag hos en kommun i Stockholmsområdet. Har du erfarenhet av liknande arbete och är tillgänglig för start omgående?
Varmt välkommen att läsa annonsen och ansök uppdraget redan idag!
Om uppdraget
Vi söker en controller med god förståelse för investeringar, gärna med teknisk inriktning. Rollen innefattar arbete med budgetering, prognoser och kalkyler.
I rollen ingår bland annat följande arbetsuppgifter:
* Arbeta tillsammans med controllerkollegor med fokus på investeringar.
* Bidra både strategiskt och operativt i ekonomiarbetet.
* Ge proaktivt stöd till chefer och projektledare.
* Stärka förståelsen för ekonomi och bidra till ökad kontroll.
* Delta i framtagande och granskning av beslutsunderlag för projekt.
Vem är du?
Erbjuden konsult ska uppfylla nedan kompetenskrav;
* Relevant utbildning
* God kunskap om redovisning
* Erfarenhet av liknande roll med fokus på investeringsekonomi
Meriterande önskemål:
* Erfarenhet av investeringar med teknisk inriktning
Du erbjuds...
Ett konsultuppdrag på 100% med start omgående och beräknas pågå i 6 månader. Placeringsort för uppdraget är centrala Stockholm. Vid frågor angående tjänsten är du varmt välkommen att kontakta kandidatansvarig Therese Sundin på therese.sundin@jurek.se
Om verksamheten
Jurek Recruitment & Consulting är ett starkt växande företag med fokus på flexibla och kundanpassande rekryterings- och bemanningslösningar. Genom vårt nytänkande och entreprenöriella arbetssätt är vi unika i Sverige idag. Våra uppdrag är främst inom juridik, ekonomi, HR, administration samt marknad och management Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jurek Recruitment & Consulting AB
(org.nr 556694-5324), http://www.jurek.se/ Arbetsplats
Jurek Rekrytering & Bemanning AB Kontakt
Therese Sundin therese.sundin@jurek.se Jobbnummer
9569914