Inventory Analyst
2025-12-08
Dealer Inventory Management Analyst (Interim) - Göteborg
Vill du arbeta i hjärtat av en global supply chain-organisation och vara med på en spännande digitaliseringsresa? Vår kunds Service Market Logistics-team säkerställer att reservdelar når över 4 000 återförsäljare världen över - och nu söker de en nyfiken och analytisk DIM Analyst till sitt team i Göteborg.
Rollen
Som DIM Analyst optimerar du återförsäljarnas lagerstyrning genom att kombinera supply chain-kompetens med avancerad dataanalys. Du arbetar i ett globalt team som utvecklar morgondagens digitala planeringslösningar och skapar en mer hållbar och kostnadseffektiv leveranskedja.
Du kommer bland annat att:
Analysera och optimera lagerstyrning för återförsäljare globalt
Arbeta datadrivet tillsammans med IT för att utveckla nya digitala lösningar
Bidra till byggandet av ett modernt, molnbaserat planeringssystem
Stötta organisationen med datainsikter som stärker kundnöjdheten och drifttiden
Vem du är
En lagspelare med nyfikenhet och driv
Intresserad av supply chain, logistik och lageroptimering
Van att arbeta med dataanalys och kan omvandla siffror till insikter
Självgående och trivs i en global och föränderlig miljö
Gärna bekväm i SQL, Python eller liknande språk (meriterande)
Erfaren av agila arbetssätt eller BI-utveckling (plus)
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Publiceringsdatum2025-12-08
