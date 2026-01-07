Intresseanmälans Stockholms Län
2026-01-07
Intresseanmälan Stockholms Län
Vill du bli en del av vår personalbank i Stockholms län?
Vi söker ständigt kompetenta och engagerade individer som vill bidra till vårt arbete i Stockholms län. Denna annons är en del av vår satsning på att bygga upp en personalbank - en databas där vi samlar ansökningar och kompetens för framtida behov.
Vi tar emot intresseanmälningar från personer med olika erfarenheter och bakgrunder. Oavsett om du har lång erfarenhet inom ditt område eller är ny i arbetslivet, är vi intresserade av att höra från dig!
Krav för att ansöka
• Du är svensk medborgare.
• Du är ostraffad.
• Du är godkänd av Länsstyrelsen för att arbeta i ett auktoriserat bevakningsföretag.
Viktigt att veta
• Vi kontaktar endast de sökande där vi ser en matchning mellan din profil och ett aktuellt behov.
• Om vi ser att din kompetens överensstämmer med våra framtida behov, kommer vi att återkoppla för att ta nästa steg i processen.
Genom att skicka in din intresseanmälan får du möjligheten att bli en del av vår personalbank och kan bli kontaktad när rätt tillfälle dyker upp.
Så här ansöker du
Fyll i vårt intresseformulär och bifoga ditt CV och ett personligt brev. Beskriv kortfattat din kompetens och vilken typ av roll du är intresserad av.
Vi ser fram emot att få ta del av din ansökan och lära känna dig!
Enligt kollektivavtal
Sista dag att ansöka är 2026-03-07
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tempest Security Sverige AB
Rekryteringsansvarig
Joakim Orning joakim.orning@tempest.se joakim.orning@tempest.se Jobbnummer
