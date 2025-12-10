Intresseanmälan deltidsjobb IT-supportmedarbetare
Bemannia AB (Publ.) / Supportteknikerjobb / Solna Visa alla supportteknikerjobb i Solna
2025-12-10
Söker du ett givande extrajobb där du gör skillnad? Gillar du att arbeta med IT-support och är lösningsorienterad? Välkommen med din ansökan för framtida uppdrag! Om uppdraget
Vi söker nu drivna och motiverade medarbetare för ett kommande uppdrag på Skolverket - en värdefull möjlighet för dig att göra en insats inom det svenska skolväsendet. Du kommer att ingå i ett team som ger support för de digitala nationella proven som äger rum kontinuerligt under året förutom sommar och över julhelgerna. Som supportkonsult kommer du att vara en viktig länk och bidra till att proven genomförs smidigt genom att erbjuda teknisk vägledning för lärare och skolpersonal.
Detta är ett konsultuppdrag via Bemannia. Innan uppdrag påbörjas kommer man att genomgå en utbildning för tjänsten. Arbetet utförs på plats i Skolverkets lokaler i Solna Business Park under provtillfällen samt vid tider som är kopplade till dessa. Behovet är som störst under mars, maj, oktober och november i linje när provtillfällena sker. Dina arbetstider kommer att variera men de är förlagda under kontorstid, måndag till fredag. Dina arbetsuppgifter
Besvara användarhandledande frågor om den tekniska plattformen via telefon till skolpersonal i samband med provtillfällena
Vägleda vid tekniska problem relaterade till den digitala provplattformen baserat på manualer
Vid behov vidarebefordra ärenden till andra grupperingar inom supportkedjan Publiceringsdatum2025-12-10Kvalifikationer
Minst sex (6) månaders arbetslivserfarenhet från IT-support via telefon som huvudsaklig sysselsättning
Fullständig gymnasieexamen eller motsvarande
Flytande svenska i tal och skrift För att trivas i rollen bör du vara serviceinriktad och pedagogisk, stresstålig och ha ett lösningsorienterat och flexibelt sätt samt ha en bra struktur och vara noggrann.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag 29 januari 2026.
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du ansvarig rekryterare under kontorstid på vikarie@bemannia.se
