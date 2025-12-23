Intresseanmälan - Timvikarie Hemvård / LSS
Åre Kommun, HR / Undersköterskejobb / Åre Visa alla undersköterskejobb i Åre
2025-12-23
, Krokom
, Östersund
, Strömsund
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Åre Kommun, HR i Åre
Vi på Åre kommun skapar förutsättningar för att alla som bor eller vistas här kan förverkliga sina drömmar. I vår storslagna fjällmiljö samsas förväntansfulla skidåkare med jordnära livskonstnärer. Det finns plats för dig också.
Våra medarbetare utför Sveriges viktigaste jobb varje dag. Oavsett var i kommunen vi arbetar, är vi alla gemensamt till för Åre kommuns medborgare. Vi är många olika yrkeskategorier som arbetar i kommunen på olika arbetsplatser. Allas insatser behövs för att leverera god service och fortsätta utveckla verksamheterna och hela kommunen. Vi arbetar med att skapa värde och livskvalitet för våra kommuninvånare, våra företagare och besökare. Hos oss gör du skillnad, varje dag!
I Åre kommun arbetar vi utifrån värdegrunden att vi är professionella, respektfulla och lyhörda.
Som medarbetare i Åre kommun får du ta del av flera förmåner utöver din lön, se länk under övrigt.
Åre kommun är en samisk förvaltningskommun och vi välkomnar sökande som har språklig och kulturell kunskap i samiska.Publiceringsdatum2025-12-23Arbetsuppgifter
Vi tar nu emot intresseanmälningar från dig som vill arbeta som undersköterska, vårdbiträde, personlig assistent eller boendehandledare i våra verksamheter.
Genom att skicka in din ansökan visar du att du vill vara med och göra skillnad i människors vardag ett meningsfullt arbete där din insats verkligen behövs. Rekrytering sker löpande utifrån verksamheternas behov, och vi kan komma att kontakta dig om det uppstår ett behov där din kompetens och profil passar
Arbetsuppgifterna innefattar att hjälpa vårdtagaren i sitt dagliga liv med allt som det innebär. Förutom att hjälpa till med hygien, omvårdnad och hushållssysslor så innebär arbetet att umgås och sätta guldkant på vårdtagarnas tillvaro. I arbetet ingår dokumentation enligt lagstiftning.
Vi söker vikarier till:
• Särskilt boende
Kallas också äldreboende och finns utspridda på flera olika orter i kommunen (Järpen, Mörsil, Kall, Hallen och Duved).
• Hemtjänst
Inom hemtjänst ger du service och vård till äldre och sjuka i det egna hemmet. Du tar dig mellan uppdragen med hjälp av tjänstebil. Här kan man även arbeta nattskift med nattpatrullen.
• Boende med särskild service
Du arbetar i våra bostäder med särskild service i Järpen och stöttar de boende med planering och genomförande av vardagliga aktiviteter utifrån en individuellt utformad genomförandeplan. Du kan komma att arbeta med individer med problemskapande beteende och psykiatriska diagnoser.
• Personlig assistans
Vi har olika uppdrag i Järpen och Hallen där man arbetar på dygnsbasis hemma hos individer med insats. Du kompletterar där funktionsnedsättningen sätter gränser och jobbar utifrån individens förutsättningar och önskemål.Kvalifikationer
I rollen som undersköterska eller vårdbiträde är det viktigt att vara lyhörd, flexibel och genuint intresserad av människor. Du ska kunna se-, lyssna in- och bekräfta människorna du möter.
Att samarbeta och bidra till ett positivt arbetsklimat bland kollegorna är självklart för dig. Du ska kunna läsa, tala och uttrycka dig i skrift på svenska obehindrat. Har du erfarenhet och/eller utbildning inom vård är det meriterande.
Inom hemtjänst, boende med särskild service samt personlig assistans är det krav på B-körkort.
Förtydliga gärna i din ansökan vad du har för tidigare erfarenheter som kan vara relevanta i våra verksamheter.
ÖVRIGT
Tjänsten är vakant under förutsättning att ingen övertalighet, behov av omplacering eller företräde finns i kommunen. Provanställning kan komma att tillämpas. Mer information om Åre kommun finner du på www.are.se
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Våra förmåner: https://are.se/foretag-och-jobb/jobba-pa-are-kommun/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/vara-formaner Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C297359". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Åre kommun
(org.nr 212000-2494) Arbetsplats
Åre Kommun, HR Kontakt
Bemanningsenheten bemanningsenheten@are.se 0647-16385 Jobbnummer
9661818