Vi söker en senior Intranätutvecklare (Optimizely) till ett statligt ägt energiföretag.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen innebär att säkerställa stabil drift och förvaltning av en intranätsplattform baserad på Optimizely (EpiServer) som driftas i Azure. Uppdraget omfattar även arbete med integrationer och tillhörande kringsystem samt utveckling och underhåll inom både front-end och bakomliggande plattformar.Publiceringsdatum2026-01-09Dina arbetsuppgifter
Säkerställa drift och förvaltning av intranätsplattform baserad på Optimizely (EpiServer) i Azure
Arbeta med och underhålla integrationer och relaterade kringsystem
Utveckling och underhåll av front-end-lösningar med HTML, CSS, JavaScript, React och TypeScript
Arbeta med SharePoint (Online och On-Prem)
Arbeta inom Microsoft 365-miljön
Utveckla och förvalta lösningar inom Power Platform, inklusive Power Automate och Power Apps
Arbeta med databaser baserade på SQL Server
Använda etablerade webbutvecklingsverktyg, kodstandarder och versionshantering
Krav (OBS, obligatoriska)
Kandidatexamen inom datavetenskap, informationsteknologi eller annat relevant område
Mycket goda kunskaper i HTML, CSS och JavaScript
Erfarenhet av React och TypeScript
Erfarenhet av SharePoint (Online och On-Prem)
God kunskap om Microsoft 365
Erfarenhet av Power Platform, inklusive Power Automate och Power Apps
Erfarenhet av arbete med SQL Server
Vana vid moderna webbutvecklingsverktyg, kodstandarder och versionshantering
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska och engelska, i tal och skriftOm företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
