Intervjuare hos Ipsos Norm AB - Falun
2025-08-09
Är du nyfiken på- och intresserad av intervjuaryrket så har du kommit rätt! Vi tar gärna emot din ansökan.
Ipsos Norm erbjuder
Ett trevligt och socialt arbete, med stor frihet där du utgår ifrån ditt eget hem under förutsättning att du har fast internetuppkoppling.
Våra projekt varierar såväl i metod, omfattning som längd. Vi erbjuder dig att vara del av vår intervjuarpool där du själv önskar de pass du vill och kan jobba och vi matchar därefter behov och tilldelar pass efter verksamhetens aktuella behov. Det finns således inga garantier för visst antal pass.
Dina arbetsuppgifter
Yrket som intervjuare hos Ipsos Norm innebär att genomföra intervjuer med individer för att samla in data och information. Som intervjuare arbetar du med datainsamling inom olika områden såsom tex marknadsundersökningar och opinionsundersökningar och datainsamlingen sker med olika metoder, vanligtvis via telefoni eller personlig intervjuer.
Förväntningar på dig
För att lyckas som intervjuare behöver du vara proaktiv och duktig på att kommunicera och få intervjupersonen att vilja delta, men också att öppna upp och svara på frågor på ett öppet och ärligt sätt.
En viktig del av arbetet är att säkerställa att intervjuerna genomförs på ett professionellt och etiskt korrekt sätt. Intervjuaryrket kräver ofta flexibilitet och förmåga att anpassa sig till olika situationer och personer. Intervjuaren bör ha goda kommunikations- och interpersonella färdigheter, samt vara en fena på att organisera och planera. Arbetet ställer högsta krav på konfidentiell hantering av information och sekretess samt en hög grad av integritet.
Beroende på vilken datainsamlingsmetod som ska användas ställs krav i form av egen PC med Windows och USB-headset, grundläggande datakunskaper som nedladdning av program och felsökning eller i vissa fall tillgång till körkort och egen bil, som exempel. Arbete kan förekomma både dag- och kvällstid. Du behöver vara flytande i svenska språket och folkbokförd i Sverige.
Låter det intressant? I så fall är du välkommen med din ansökan. Anställningen är särskild visstid, intermittent efter behov och ersätts per timme. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
(org.nr 556624-6954) Arbetsplats
Ipsos Norm AB Kontakt
Projektledare - F2F
Henrik Sjödin henrik.sjodin@ipsos.com 076-001 34 05 Jobbnummer
9451375