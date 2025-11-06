Internsupport till Saxe Nordic Plast
OnepartnerGroup Jönköping AB / Backofficejobb / Jönköping Visa alla backofficejobb i Jönköping
2025-11-06
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnepartnerGroup Jönköping AB i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Är du en strukturerad och noggrann person med känsla för service och ordning? Trivs du med att ha många bollar i luften och bidra till att vardagen flyter smidigt? Då kan du vara den vi söker till rollen som internsupport hos Saxe Nordic Plast i Jönköping.
Dina arbetsuppgifter hos Saxe
Som internsupport hos oss får du en viktig roll i att stödja verksamheten i det dagliga arbetet. Du fungerar som en intern resurs som bidrar till att våra processer fungerar effektivt och att kollegorna kan fokusera på sina kärnuppgifter.
Eftersom Saxe är ett mindre bolag är variation en naturlig del av arbetet. Du behöver därför trivas med att ta dig an olika typer av uppgifter, stora som små. Några återkommande ansvarsområden är:
Hantering av reservdelsbeställningar
Stöd vid tekniska frågor
Allmänna administrativa och kontorsrelaterade uppgifter
Kort sagt: du hjälper till där det behövs och är en viktig kugge i det dagliga maskineriet.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av administrativt arbete. Du är serviceinriktad, prestigelös och trivs i en roll där du får bidra till att allt fungerar som det ska.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
Är strukturerad, ordningsam och kan hantera flera uppgifter samtidigt
Har god datorvana, och har tidigare arbetat i något affärssystem
Kommunicerar tydligt och trivs med att samarbeta med kollegor
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift, tyska är meriterande
Om Saxe Nordic Plast
Saxe Nordic Plast AB är plastbranschens leverantör av formsprutningsmaskiner och kringutrustning. Med bred kompetens och lång erfarenhet erbjuder vi skräddarsydda helhetslösningar som anpassas efter kundens behov och önskemål.
Hos Saxe blir du en del av ett engagerat team med korta beslutsvägar, där samarbete och ansvarstagande värderas högt.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
I denna rekrytering samarbetar vi med OnePartnerGroup och du visar intresse för tjänsten via onepartnergroup.se. För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Eric Alvérus på 072 377 48 86 alternativt eric.alverus@onepartnergroup.se
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat ditt intresse matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. I processen kommer sedan urval genom intervjuer, tester, referenstagning och bakgrundskontroll ingå för de kandidater som utifrån matchning med tjänstens kravprofil går vidare till kommande steg. Testerna är ett verktyg för att kunna säkerställa ett kompetensbaserat urval samt för att bidra till mångfald, jämlikhet, objektivitet samt en fördomsfri rekryteringsprocess. För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad.Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Jönköping AB
(org.nr 556676-6589) Arbetsplats
Saxe Nordic Plast AB Kontakt
Eric Alvérus eric.alverus@onepartnergroup.se Jobbnummer
9592145