Internrevisor till Försvarsmakten
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2026-07-20
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Vill du använda din kompetens inom internrevision för att göra verklig skillnad? Söker du en roll där du får kombinera kvalificerad granskning med ett viktigt samhällsuppdrag? Hos Försvarsmaktens internrevision får du en unik möjlighet att granska, påverka och bidra till utvecklingen av en verksamhet som är avgörande för Sveriges säkerhet och framtid. Vi söker dig som vill arbeta nära verksamheten, ledningen och strategiska frågor i en organisation som växer och utvecklas i snabb takt.
Vilka är vi?
Försvarsmaktens internrevision rapporterar direkt till myndighetsledningen – överbefälhavaren och generaldirektören. Vårt uppdrag är att skapa värde genom oberoende granskning, rådgivning och utveckling av den interna styrningen och kontrollen.
Vi är ett team med tio erfarna medarbetare med både civil och militär bakgrund. Tillsammans kombinerar vi bred kompetens, hög integritet och ett starkt engagemang för verksamhetens utveckling.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som internrevisor granskar och utvärderar du hur Försvarsmakten styr, utvecklar och följer upp sin verksamhet. Du arbetar med frågor som har stor betydelse för myndighetens förmåga att lösa sitt uppdrag – idag och i framtiden.
Du leder och medverkar i revisionsuppdrag, identifierar risker och analyserar komplexa verksamhetsfrågor. Rollen innebär också att du bidrar med rådgivning och stöd till verksamheten samt presenterar slutsatser och rekommendationer för såväl chefer som myndighetsledning.
Hos oss får du en unik inblick i en av Sveriges största och mest samhällsviktiga organisationer.
Planera, genomföra och rapportera revisionsgranskningar
Analysera risker och bidra till internrevisionens revisionsplanering
Följa utvecklingen inom Försvarsmakten och omvärlden
Ge rådgivning och stöd inom styrning, kontroll och riskhantering
Hålla utbildningar och informationsinsatser inom myndigheten
Presentera rapporter och rekommendationer för verksamhet och ledning
KRAVPubliceringsdatum2026-07-20Kvalifikationer
Akademisk examen inom ekonomi, juridik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Aktuell och relevant erfarenhet av internrevision från större verksamhet
Goda kunskaper i svenska och engelska – i såväl tal som skriftDina personliga egenskaper
Du är analytisk, nyfiken och har förmågan att se både detaljer och helhet. Du bygger förtroende genom ett professionellt och lyhört arbetssätt och trivs i dialogen med olika delar av verksamheten.
Som internrevisor är din integritet avgörande. Du kan agera självständigt, göra objektiva bedömningar och samtidigt skapa goda relationer. Du uppskattar komplexa frågeställningar och vill bidra till att utveckla både verksamheten och internrevisionens arbetssätt.
MERITERANDE
Relevant erfarenhet från statlig myndighet
Certifiering inom internrevision, exempelvis CIA
Erfarenhet från Försvarsmakten
Erfarenhet av att leda eller samordna andra
Erfarenhet av riskanalysarbete och riskmetodik
Relevant erfarenhet av utredningsarbete
Erfarenhet av IT-revision, dataanalys eller analytiska granskningsverktyg
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Civil befattning, tillsvidareanställning, om du idag inte är tillsvidareanställd i Försvarsmakten tillämpas 6 månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Stockholm – resor förekommer i tjänsten
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Tester kan förekomma i rekryteringsprocessen
För upplysningar om befattningen kontakta:
Chef Anders Thunholm via växel 08-788 7500
Fackliga representanter:
SACO: Stefan Ungerth
SEKO: Monika Danielsson/Liselott Larsson
Försvarsförbundet, OFRS: Kjell Tetzlaff
OFRO: Roger Ericsson
Samtliga nås via växel 08-788 7500.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-23. Urval och fortsatt arbete i processen påbörjas v.35. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
115 57 STOCKHOLM Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10006439