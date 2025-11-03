Internrevisionschef till Kammarkollegiet
2025-11-03
Är du en erfaren internrevisor som vill bidra till att utveckla och förbättra Kammarkollegiets rutiner och processer? Hos oss får du arbeta i en spännande och diversifierad verksamhet med stort eget ansvar och möjlighet att påverka!
Kammarkollegiet är en myndighet med drygt 350 medarbetare med kontor i Stockholm, Karlstad och Härnösand. Myndigheten har en diversifierad verksamhet och har i dagsläget över 30 uppdrag inom bland annat juridik, upphandling, kapitalförvaltning, försäkring och omställning. Som internrevisonschef arbetar du självständigt och är organisatoriskt placerad under generaldirektören.
Du kommer sitta på vårt fina och moderna kontor i Stockholm, Gamla stan, med möjlighet att arbeta på distans i viss omfattning. Resor i tjänsten till våra övriga kontor kan förekomma.Publiceringsdatum2025-11-03Dina arbetsuppgifter
Kammarkollegiets internrevision ansvarar för att självständigt granska och lämna förslag till förbättringar av våra processer för intern styrning och kontroll.
Som internrevisionschef leder och utvecklar du internrevisionsarbetet, upprättar riskanalyser, föreslår revisionsplaner och utför löpande internrevisionsgranskningar. Ditt arbete innebär att granska, utvärdera och föreslå förbättringar av myndighetens rutiner och processer. Målet är att uppnå hög effektivitet och minska de operativa riskerna. Intern rådgivning, stöd och särskilda uppdrag till myndighetsledningen ingår också i arbetet. Det är av stor vikt att du håller dig uppdaterad om nya regelverk och ny praxis för att på bästa sätt kunna utföra ditt arbete. Du arbetar ensam i funktionen men kan vid behov upphandla externt revisionsstöd. Förutom de interna kontaktytorna har du även kontakt med andra internrevisionsfunktioner inom staten samt tillgång till väletablerade nätverk för yrkesgruppen.
Är du vår nya kollega?
Vi söker dig som har:
• akademisk examen med ekonomisk, juridisk eller samhällsvetenskaplig inriktning eller annan relevant utbildning som vi bedömer som likvärdig
• flerårig erfarenhet av arbete inom internrevision där du har erfarenhet av att granska offentlig verksamhet
• erfarenhet av att ha arbetat som internrevisionschef
• mycket goda kunskaper om god internrevisionssed och metodik för internrevision
• erfarenhet av att skriva rapporter och att föredra dessa för organisationens ledning eller styrelse
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av internrevision inom staten
• erfarenhet av IT-revision
• certifiering inom internrevision (CIA och/eller CGAP) eller har annan relevant certifieringDina personliga egenskaper
Som person är du strukturerad, självgående och analytisk samt har den integritet och personliga mognad som krävs för ett framgångsrikt arbete som internrevisor. Du har förmågan att bygga relationer där du har god samarbetsförmåga samt kan kommunicera och relatera till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Arbetet förutsätter också att du kan uttrycka dig tydligt och väl på svenska både muntligt och skriftligt.
Vi lägger mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Kammarkollegiet eftersträvar mångfald och värdesätter de kvaliteter den tillför verksamheten. Vi sätter kompetensen i fokus och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk och social tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning och ålder.
Mer information
Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Tjänsten är placerad i Stockholm.
I denna rekrytering vill vi inte att du bifogar ett personligt brev, för att kunna göra en rättvis och likvärdig bedömning av dig som sökande använder vi oss i stället av urvalsfrågor. Vi ber dig därför att svara på frågorna så utförligt som möjligt så att vi kan avgöra hur väl du matchar den efterfrågade kompetensen. Bifoga även ditt CV.
Välkommen med din ansökan senast den 25 november 2025.Kontakt
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Hamdi Ercan, internrevisionschef, 08-700 08 95.Facklig kontakt
Karin Edstrand, SACO-S, karin.edstrand@kammarkollegiet.se
Lisa Ericsson, ST, lisa.ericson@arvsfonden.seÖvrig information
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligen men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Kammarkollegiet - en myndighet utöver det vanliga. Vi fungerar som kapitalförvaltare, försäkringsbolag, upphandlare och juridisk byrå för statsförvaltningen med över 35 olika uppdrag från riksdag och regering. Även Allmänna arvsfonden och Den offentliga omställningsorganisationen finns hos oss. Trots uppdragens variation har de gemensamt att det krävs både bredd och spetskompetens för att utföra dem. På Kammarkollegiet arbetar cirka 350 personer - framför allt jurister, ekonomer och kvalificerade handläggare. Myndigheten finns i Stockholm, Karlstad och Härnösand.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-11-25
Detta är ett heltidsjobb.
