Vasaskolan söker dig som vill utveckla vår SVA-undervisning!
Ludvika kommun / Grundskollärarjobb / Ludvika Visa alla grundskollärarjobb i Ludvika
2026-06-09
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I Ludvika är barn och ungdomar viktiga! Det visar vi genom att göra barnen och ungdomarna till navet i den kommunala organisationen. De flesta resurser riktade till barn och ungdomar har samlats under en och samma nämnd. Där finns förskola, grundskola, anpassad grundskola och även individ-och familjeomsorgen. Gemensamt för samtliga verksamheter är ett medvetet kvalitetsarbete för att ständigt utveckla och förbättra arbetet med barn och ungdomar.
Arbetsplatsen
Vasaskolan är en plats där lärande står i centrum – ett lärande som stärker kunskaper, solidaritet samt självkänsla, och som rustar eleverna för framtiden i ett öppet och respektfullt samhälle. Vi på Vasaskolan har skapat en trygg och inkluderande gemenskap där varje elev och medarbetare ska känna sig sedd, respekterad och betydelsefull.
Hos oss möts du av en miljö som är präglad av tillit, nyfikenhet och glädje. Vi tror på positiva relationer mellan vuxna och elever som grunden för allt lärande. Vi uppmuntrar både elever och lärare att våga prova, utmana sig själva och utveckla sitt eget driv. Vi ser mångfald som en styrka och arbetar aktivt för att alla ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Bland annat jobbar vi transspråkande och med flera olika komminukationsstrategier tillsammans skola och fritidshem. En avgörande faktor för Vasaskolans vision är att vi arbetar tillsammans kring planering, uppföljning, bedömning och organisation. Hos oss går eleverna från förskoleklass till årskurs 6 och i varje årskurs finns lärare, lärare i fritidshem samt lärarassistenter efter behov. Du kommer till en arbetsplats med god sammanhållning där det alltid finns en kollega nära till hands för stöd och hjälp om det behövs.Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Planera, genomföra, samordna och utvärdera undervisningen i svenska som andraspråk i enlighet med skolans styrdokument, individuellt och i arbetslag, F-6.
Du deltar aktivt i att utveckla framgångsrika lärmiljöer där svenska som andraspråk är i fokus, samt stöttar mentorer, elevhälsa och ledning i att utveckla SVA undervisningen på ett framgångsrikt sätt.
Du informerar och följer upp lärarlagen inom rektorsområdet gällande senaste forskningen kopplat till SVA- området och lyckade exempel på undervisning. Du deltar på EHT vid behov samt kvalitetsdialoger på olika nivår utifrån uppdraget.Kvalifikationer
Vi söker dig som är behörig lärare med inriktning och vidareutbildning inom svenska och svenska som andraspråk. Du har en positiv människosyn och har förmåga att skapa goda relationer samt förmåga att förebygga och lösa konflikter. Du är noggrann, flexibel och lyhörd för elevernas behov och tycker att det är roligt att arbeta med barn och ungdomar.
Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.
Meriterande
Erfarenhet gällande att leda lyckade utvecklingsprojekt inom skolan
Skolverkets handledarutbildning eller motsvarande
Det här får du av oss!
Förutom att arbeta med spännande frågor i en varierande vardag får du möjligheten att bli en del av en organisation som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner för invånare i Ludvika kommun. Som anställd hos oss har du bland annat tillgång till friskvårdsförmåner och goda möjligheter till kompetensutveckling. Läs gärna på ludvika.se under rubriken Jobba hos oss.
I Ludvika kommun arbetar vi efter vår värdegrund Lagandan som består av fyra principer: Relationer, Glädje, Lärande och Driv. Den bygger på samverkan och samarbete, en vi-känsla och en vilja att fortsätta utvecklas. Det är med Lagandan som vi tar oss an vårt uppdrag och strävan mot vår vision om att vara framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.
Anställningsform
Anställningsform: Tillsvidare, ferietjänst
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: 260810
Antal platser: 1
Övrig information
I enlighet med Lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn, krävs att du som erbjuds tjänsten kan uppvisa ett utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister. Detta önskar vi att du liksom din legitimation medtar vid eventuell intervju.
Upplysningar
Rektor: Kine Finstad nås via växeln 0240-86 000
Bitr. rektor: Susanna Bjärud nås via växeln 0240-86 000
Arbetstagarorganisation:
Sveriges Lärare nås via växeln 0240-86 000Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 28 juni 2026. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Intervjuer sker löpande, så ansök gärna direkt om du finner tjänsten intressant!
Vi undanber oss alla erbjudanden om kandidatförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ludvika Kommun
(org.nr 212000-2270), https://www.ludvika.se/
771 32 LUDVIKA Arbetsplats
Ludvika kommun Jobbnummer
9955264